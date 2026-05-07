Carceri, nuova circolare del Dap su attività trattamentali negli istituti di media sicurezza

AgenPress. Dopo gli esiti del monitoraggio nazionale condotto sulla fase sperimentale degli ultimi mesi, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato una nuova circolare sulle attività trattamentali negli istituti di media sicurezza.

Il provvedimento restituisce ai Provveditori regionali un ruolo centrale nella programmazione e nel coordinamento delle attività da realizzare negli istituti di competenza, nell’ottica di garantire maggiore uniformità ed efficacia sul territorio nazionale. Tra le principali novità introdotte, è previsto un sistema di report periodici ogni quattro mesi, finalizzato a verificare l’andamento delle attività trattamentali e a rafforzarne la qualità e l’impatto.

Accanto all’attività di monitoraggio, la circolare prevede anche un percorso di valorizzazione delle iniziative virtuose, che saranno selezionate e diffuse come modelli replicabili, con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche all’interno negli altri territori.