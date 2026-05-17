Grottaglie con Pierfranco Bruni, una delle voci più originali e autorevoli del panorama culturale italiano, e il suo “Casanova”

AgenPress. Presentazione del libro e incontro con Pierfranco Bruni venerdì 22 maggio 2026, ore 18.00 – Castello Episcopio, Grottaglie. Si parlerà di Giacomo Casanova con Pierfranco Bruni e il suo “Casanova. Il seduttore nobile” saggio racconto di pubblicato da Solfanelli nella collana Micromegas.

In “Casanova. Il seduttore nobile” Pierfranco Bruni restituisce una lettura inedita di Giacomo Casanova, sottraendolo al cliché dell’amante furfante per restituirne la statura di intellettuale e viandante europeo. Casanova emerge come pensatore critico e anti-illuminista, formato al greco e al latino, capace di confrontarsi con la storia, la libertà e il potere.

Nel saggio, Bruni indaga il rapporto di Casanova con la metafisica, la teologia, la filosofia e l’antropologia, tracciando il profilo di un uomo che scava negli errori e nel mistero dell’esistenza. L’analisi si intreccia al racconto e all’onirico attraverso alcune lettere immaginarie indirizzate a Henriette, in un linguaggio dal tono fortemente lirico che restituisce misura poetica all’intero lavoro. “Io Casanova” è il filo che lega narrazione e pensiero, mito e realtà.

L’incontro:

L’autore dialogherà con il pubblico del valore letterario, storico e filosofico del testo, offrendo una riflessione sul rapporto tra seduzione, libertà e identità europea. L’incontro si inserisce nel percorso di “PAGINE di PUGLIA”, rassegna che intende valorizzare la parola come strumento di conoscenza, confronto e radicamento culturale.

Informazioni utili:

– Evento: Presentazione di :Casanova. Il seduttore nobile” di Pierfranco Bruni

– Data e ora: Venerdì 22 maggio 2026, ore 18.00

– Luogo: Castello Episcopio, Grottaglie (TA)

– Organizzazione: Città di Grottaglie – Assessorato alla Cultura

– Partner: Biblioteca “Gaspare Pignatelli”, CoCulture, Puglia Tourist Information, I Presidi del Libro Grottaglie

Nota biografica – Pierfranco Bruni

Scrittore, poeta, saggista e antropologo, Pierfranco Bruni è autore di oltre cento opere tra narrativa, poesia e saggistica. Le sue ricerche spaziano dalla letteratura mediterranea alla cultura arbëreshë, con particolare attenzione al rapporto tra mito, parola e identità. È considerato una delle voci più originali del panorama culturale italiano contemporaneo