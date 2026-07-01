Campione: il riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani completa il sistema dei simboli della Repubblica

La senatrice Susanna Donatella Campione, prima firmataria del disegno di legge costituzionale, sottolinea che i simboli sono sostanza. L’Inno va protetto nella Costituzione e che l’inserimento del Canto degli Italiani nell’articolo 12 rafforza l’identità nazionale e garantisce una tutela stabile a uno dei simboli fondanti della Repubblica

AgenPress. Nel corso del convegno dedicato al riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani, la senatrice Susanna Donatella Campione, promotrice del disegno di legge costituzionale n. 1901, ha illustrato le finalità dell’iniziativa, evidenziando il valore storico, giuridico e identitario dell’inserimento dell’Inno nell’articolo 12 della Costituzione.

Nel suo intervento, Campione ha spiegato che il provvedimento persegue due obiettivi fondamentali. Il primo è «dare rango costituzionale al Canto degli Italiani perché, al pari della bandiera italiana, è un tratto distintivo della nostra Nazione». Il secondo è assicurare all’Inno una tutela stabile, sottraendolo alla possibilità di essere modificato o abrogato con una semplice legge ordinaria.

«I simboli sono sostanza, non sono soltanto forma – ha affermato –. Sono ciò attraverso cui gli italiani si uniscono, si riconoscono e vengono riconosciuti». Per questo, ha osservato, il riconoscimento costituzionale rappresenta il naturale completamento del sistema dei simboli della Repubblica.

La senatrice ha inoltre ricordato che il disegno di legge è già stato assegnato e incardinato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato e che raccoglie sottoscrizioni appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione, esprimendo l’auspicio che il Parlamento possa convergere su un tema che appartiene all’intera comunità nazionale.

«I simboli della Nazione – ha concluso – non sono né della maggioranza né dell’opposizione, né della destra né della sinistra: sono di tutti gli italiani», ribadendo la volontà che il riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani possa rappresentare un momento di unità istituzionale e nazionale.