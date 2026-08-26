Ranucci, Mollicone (FDI): “Si crede Che Guevara di Campo Ascolano”

AgenPress. “Come riportato dalle agenzie poco fa, l’Ue risponderà all’appello di Fratelli d’Italia su Report ma, intanto, ha precisato che, secondo il Media Freedom Act, ​​gli Stati membri debbano fornire al proprio pubblico, in modo imparziale, una pluralità di informazioni e opinioni. Su 404 inchieste esaminate dall’insediamento del governo Meloni, il 43,5% dell’intera produzione giornalistica della trasmissione Report è stata concentrata, in forme diverse, su Fdi e sulla sua leader. Sul Pd ci sono stati 7 servizi, sul M5S uno solo.”

Così dichiara il Presidente della Commissione editoria della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, in diretta su La 7 durante la trasmissione l’Aria che Tira.

“Ormai Ranucci si crede il ‘Che Guevara di Campo Ascolano’. Sta togliendo gli abiti del giornalista per mettere quelli del politico. Faccio un plauso ai quotidiani ‘Il Giornale’, ‘Il Tempo’, ‘La Verità’ e ‘Libero’ e ai loro direttori che stanno facendo emergere tutti i coni d’ombra di questa vicenda.”