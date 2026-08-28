Frana in Nepal e Tibet: sospese le operazioni di ricerca e soccorso. Rischio di esondazione del lago formatosi in seguito al crollo del ghiacciaio

AgenPress. Le operazioni di ricerca e soccorso successive alla devastante frana che ha colpito mercoledì il Nepal settentrionale, al confine con la Cina, causando almeno 472 morti e almeno 1.400 dispersi, sono minacciate dal rischio di esondazione del lago formatosi in seguito al crollo del ghiacciaio responsabile del disastro.

Oggi a mezzogiorno, ora locale, le autorità cinesi hanno annunciato la sospensione delle operazioni nell’area interessata.

“L’acqua ha iniziato a straripare e a scorrere” dal lago verso il valico di frontiera di Girong, la zona più colpita dal disastro, ha dichiarato un giornalista della televisione di stato cinese CCTV presente sul posto. “Pertanto, a tutte le squadre di soccorso è stato ordinato di rimanere nelle loro posizioni e di attendere ulteriori istruzioni”, ha aggiunto.

Successivamente, l’esercito nepalese ha rilasciato una dichiarazione simile, affermando che le operazioni di soccorso sarebbero state sospese dopo che le autorità locali erano state informate dell’esondazione del lago. Allo stesso tempo, gli abitanti della zona si sono precipitati verso zone più elevate per mettersi al riparo.

Ieri, giovedì, sia le autorità cinesi che quelle nepalesi hanno lanciato l’allarme sul rischio di nuove inondazioni sull’Himalaya, a causa dell’accumulo di detriti che ha creato un lago a rischio di esondazione.

Secondo i dati raccolti dagli scienziati cinesi, il lago che ha iniziato a straripare è lungo 150 metri e profondo dai 40 ai 50 metri. Il volume totale dell’acqua è compreso tra 1,5 e 2 milioni di metri cubi.

Tuttavia, la regione di Girong è interessata da piogge che hanno destabilizzato il terreno, e si prevede che le precipitazioni continueranno anche la prossima settimana.

Le autorità cinesi hanno avvertito ieri che nei prossimi giorni è previsto l’afflusso di ulteriori 3 milioni di metri cubi d’acqua nel lago, l’equivalente di circa 1.200 piscine olimpioniche, aumentando il rischio di esondazione. La massima concentrazione d’acqua è prevista intorno al 1° settembre.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, il Ministero delle Risorse Idriche cinese ha incaricato le autorità locali di monitorare attentamente il lago e le precipitazioni e di informare i residenti delle zone che potrebbero essere interessate da eventuali esondazioni.

E da ieri il governo nepalese ha intensificato gli avvisi sulla possibilità di un’altra frana. “A causa del rischio di nuove inondazioni, tutti i residenti sono invitati a prestare la massima attenzione”, ha raccomandato l’autorità per la gestione delle emergenze.

Mercoledì mattina, un’enorme massa d’acqua e fango ha inondato la regione tra il Nepal e il Tibet, spazzando via interi villaggi e causando la morte di 469 persone in Nepal, secondo quanto riferito dalla polizia locale, e di altre 3 in territorio cinese.