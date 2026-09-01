AgenPress. Il presidente Trump ha chiesto personalmente ad Apple di rinominare il lago Ontario ” Lago America “​​su Apple Maps, ha dichiarato in un’intervista il segretario degli Interni Doug Burgum.

La richiesta arriva dopo che Google ha cambiato il nome del lago su dispositivi mobili e desktop per gli utenti statunitensi. Google ha dichiarato in un comunicato che le modifiche sono conformi agli aggiornamenti del Sistema di informazione sui nomi geografici degli Stati Uniti (GNIS), che ha effettuato il passaggio dopo la firma di un ordine esecutivo da parte di Trump il 27 agosto.

Apple Maps è stata più lenta di Google nell’apportare una modifica simile quando Trump ha rinominato il Golfo del Messico in Golfo d’America e il Monte Denali in Monte McKinley quest’anno.

Google ha impiegato otto giorni per effettuare il passaggio, mentre Apple ne ha impiegati più di tre settimane.

“È una questione un po’ da addetti ai lavori”, ha detto Burgum in un’intervista”. Ha affermato che quando il GNIS cambia nome, questo viene collegato al software di mappatura statunitense, il che “si ripercuote a cascata su tutti i fornitori di mappe”. “So che il presidente ha contattato direttamente Apple, quindi sono sicuro che vedremo presto questo cambiamento a Lake America”, ha aggiunto Bergum.

MapQuest, che forniva mappe online quasi un decennio prima di Google, non sta modificando le sue mappe per recepire l’ordine di Trump. “Non cambieremo il nome del Lago Ontario. Chiamatelo come volete, a vostro piacimento”, ha scritto la società in un tweet che da allora è diventato virale.