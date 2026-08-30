Tragedia nel Viterbese, muore annegato Silvano Loia: il manager Rai Way era il compagno di Francesca Neri

Aveva 52 anni Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri. È morto annegato nelle acque del litorale viterbese, tra Tarquinia e Montalto di Castro. L’allarme era scattato nella mattinata di sabato 29 agosto, dopo che l’uomo era entrato in mare per fare il bagno.

AgenPress. Tragedia sul litorale del Viterbese. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è morto annegato nelle acque comprese tra Tarquinia e Montalto di Castro.

La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 29 agosto, sulla spiaggia di Sant’Agostino, nel territorio di Tarquinia. Loia si trovava al mare insieme ad alcuni amici quando è entrato in acqua per fare il bagno. Dopo un po’, però, non è più rientrato a riva.

A lanciare l’allarme sono stati gli amici che si trovavano con lui. Intorno alle 11, non vedendolo tornare sulla spiaggia, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sono così iniziate le ricerche lungo il tratto di costa. Nelle operazioni sono stati impegnati i vigili del fuoco, con un natante e una moto d’acqua, oltre a una motovedetta della Capitaneria di porto e a un elicottero. Le ricerche si sono concentrate nell’area tra Tarquinia e Montalto di Castro.

Dopo diverse ore di ricerche, nella serata di sabato è arrivata la conferma più drammatica.

Il corpo senza vita di Silvano Loia è stato individuato nelle acque di Montalto di Castro, a pochi metri dalla riva. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, il corpo si trovava a circa cinque metri di profondità.

Il ritrovamento ha posto fine alle ricerche iniziate diverse ore prima, trasformando una giornata trascorsa al mare in una tragedia.

Silvano Loia aveva 52 anni e lavorava come manager di Rai Way, la società del gruppo Rai che si occupa delle infrastrutture per la trasmissione e la diffusione del segnale radiotelevisivo.

Lontano dal mondo dello spettacolo, Loia era però conosciuto anche per la sua relazione con l’attrice Francesca Neri. La loro relazione era iniziata dopo la fine del lungo matrimonio dell’attrice con Claudio Amendola.

Una figura, quella di Loia, che aveva dunque un legame con il mondo della televisione e della comunicazione soprattutto attraverso la sua attività professionale, ma che aveva mantenuto una presenza discreta lontano dai riflettori.

La notizia della morte si è rapidamente diffusa tra Tarquinia e Montalto di Castro, dove per ore erano state seguite con apprensione le operazioni di ricerca.

Resta il dolore per una morte avvenuta in pochi istanti e le domande sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa in mare. Le informazioni disponibili al momento non chiariscono ulteriormente la dinamica dell’annegamento.

La tragedia lascia nel dolore familiari, amici e Francesca Neri, mentre il litorale viterbese si trova a fare i conti con un’altra drammatica morte in mare alla fine dell’estate.