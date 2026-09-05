AgenPress. La famiglia di Ratko Mladic accusa l’ospedale penitenziario dell’Aia di aver causato la morte dell’ex leader serbo-bosniaco con “cure mediche inadeguate e farmaci errati”. Il figlio Darko Mladic ha affermato in una conferenza stampa che il decesso del padre è stato dovuto a negligenza nelle cure e alla somministrazione di farmaci potenti che ne hanno aggravato le condizioni di salute.

“La posizione della famiglia è che il generale sia stato assassinato”, ha sottolineato Darko Mladic.

Durante la conferenza stampa, la famiglia ha confermato che i funerali si svolgeranno lunedì prossimo a mezzogiorno, mentre la mattina dello stesso giorno la salma di Mladic sarà esposta al pubblico presso la Chiesa di San Luca.

Darko Mladic ha invitato coloro che stimavano il generale serbo-bosniaco a partecipare al funerale, ma ha chiesto “di rispettare il momento e che il lutto si svolga con dignità”. La polizia stima che decine di migliaia di cittadini parteciperanno al funerale di Mladic. È prevista anche la presenza dei vertici politici della Republika Srpska e di membri del governo serbo. Aleksandar Vučić ha dichiarato che non potrà partecipare a causa di “impegni di Stato”. L’assistenza fornita dal governo serbo, con la messa a disposizione di un aereo per il trasporto della salma di Mladic, l’organizzazione da parte del Ministero della Difesa di una cerimonia commemorativa presso il circolo ufficiali, e le dichiarazioni che glorificano il criminale di guerra Ratko Mladic stanno suscitando forti reazioni all’estero.

La presidenza irlandese dell’UE ha condannato la posizione della leadership politica serba, mentre la commissaria per l’allargamento, Marta Kos, ha annullato il suo viaggio a Belgrado previsto per la prossima settimana.

“La glorificazione (di Mladic) che segue la sua morte è incompatibile con i valori su cui si fonda il percorso verso l’UE. Questo percorso richiede di fare i conti con il passato, di una vera riconciliazione e di rispetto per le vittime dei crimini di guerra”, afferma Marta Kos in un post su Platform X.

Aleksandar Vučić ha definito “stupida” la dichiarazione del Commissario, affermando di aver semplicemente fatto il suo dovere “affinché il funerale potesse svolgersi in modo dignitoso”.

Mladic è morto il 27 agosto nell’ospedale penitenziario del tribunale dell’Aia, dove era in cura.

L’8 giugno 2021, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) ha condannato Mladic all’ergastolo.

È stato riconosciuto colpevole di genocidio perpetrato contro circa 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica, area sotto protezione delle Nazioni Unite, nell’estate del 1995, all’inizio dell’offensiva dell’esercito serbo-bosniaco.

È stato inoltre condannato per persecuzione e sfollamento forzato di bosgnacchi e croati in tutta la Bosnia ed Erzegovina, per aver terrorizzato i civili durante l’assedio di Sarajevo e per aver tenuto in ostaggio i caschi blu delle Nazioni Unite durante i bombardamenti della NATO nel 1995.