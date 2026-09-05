Sabalenka si lamenta dell’odore di marijuana durante la sua partita agli US Open

AgenPress. Durante l’incontro di venerdì contro Kamilla Rakhimova, la due volte campionessa in carica, Aryna Sabalenka si è lamentata con l’arbitro affermando di sentire odore di marijuana e la cosa la infastidiva.

Sabalenka ha dichiarato di non aver mai sentito un odore così forte come quello percepito durante il servizio all’inizio della partita. “Non so se provenisse dalla folla o dall’esterno, magari spinto dal vento nello stadio”, ha detto Sabalenka. “Non lo so. Spero solo che prestino maggiore attenzione a queste cose.”

Sabalenka era al servizio nel terzo game del match al Louis Armstrong Stadium. Ha lanciato la palla, ma poi l’ha lasciata cadere a terra. Ha fatto la stessa cosa nel punto successivo, come qualcosa che la infastidiva enormemente.

“Ho pensato: ragazzi, potete fare quello che volete, potete fumare quello che volete, potete rilassarvi quanto volete, ma per favore, non fatelo vicino ai campi da tennis”, ha detto Sabalenka, quando le è stato chiesto a cosa stesse pensando in quel momento. “È un po’ difficile gestire quell’odore mentre cerchi di dare il massimo in gara.”

Nessun tifoso è stato sorpreso a fumare ed è stato allontanato dal campo da tennis. “Pur non potendo controllare ciò che accade al di fuori del complesso dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center, continuiamo a vigilare affinché questa struttura rimanga un ambiente privo di fumo”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce della US Tennis Association, Brendan McIntyre. “Ciò include l’intervento del nostro personale di sicurezza e dei servizi per gli ospiti, che, qualora venissero informati della presenza di persone che fumano, ricorda loro che, sebbene sia legale a New York, fumare non è consentito nelle aree pubbliche, incluso i centri tennistici.”

Sabalenka è riuscita infine a sdrammatizzare la situazione durante la conferenza stampa post-partita, ipotizzando che i fan potessero semplicemente essere alla ricerca di nuovi modi per apprezzare ulteriormente i suoi incontri.