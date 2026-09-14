Ambiente: “al Pianeta teniamo un mondo”, la nuova campagna del MASE

Pichetto: “La transizione trasformazione ambientale ed energetica non è soltanto una sfida, è una grande occasione di innovazione e di crescita per l’Italia”

AgenPress. “Al Pianeta teniamo un mondo” è il titolo della nuova campagna di comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, realizzata dall’agenzia I MILLE Creative Consultancy.

La campagna nasce con l’obiettivo di raccontare la trasformazione ecologica ed energetica non come una prospettiva lontana, ma come un processo concreto e già in corso, che coinvolge ogni giorno cittadini, imprese, territori, ricerca e istituzioni.

“La transizione non è qualcosa che dobbiamo aspettare: è già realtà. La vediamo nelle imprese che innovano, nella ricerca, nelle nuove tecnologie, nelle comunità energetiche, nell’economia circolare e nelle tante esperienze che stanno cambiando il nostro Paese”, dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Per questo abbiamo scelto di raccontarla in modo diverso, con un linguaggio semplice, diretto e vicino alla vita delle persone. Abbiamo bisogno di più consapevolezza, ma anche di fiducia: perché la trasformazione ambientale ed energetica non è soltanto una sfida, è una grande occasione di innovazione e di crescita per l’Italia”.

Il concept “Al Pianeta teniamo un mondo” ribalta la prospettiva tradizionale del racconto della transizione. Al centro non ci sono scenari astratti o allarmismi, ma ciò che l’Italia sta già facendo e le soluzioni che stanno prendendo forma nella vita quotidiana.

La campagna sarà declinata sui principali mezzi e canali di comunicazione: televisione, radio, stampa, OOH, online e social. Sono inoltre previste applicazioni BTL ed eventi, per estendere il concept anche agli spazi e ai contesti fisici.

I MILLE ha curato il progetto in tutte le sue fasi, assicurando coerenza e riconoscibilità del concept nei diversi punti di contatto con il pubblico.

La campagna è accompagnata da una landing page dedicata, attraverso la quale è possibile conoscere il progetto e approfondirne i contenuti.

Vai al video della Campagna: https://youtu.be/xUh4DHZgC_I