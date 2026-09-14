Ilary Blasi si è sposata con l’imprenditore tedesco Bastian Müller

Le nozze della conduttrice con l’imprenditore tedesco si sono celebrate a Ravello, in Costiera Amalfitana, con una cerimonia riservata e lontana dai riflettori.

AgenPress. Ilary Blasi ha detto sì a Bastian Müller. La conduttrice e showgirl ha scelto la suggestiva cornice di Ravello per coronare il suo amore con l’imprenditore tedesco, in una cerimonia intima e riservata, pensata per essere vissuta lontano dal clamore mediatico.

La Costiera Amalfitana ha fatto da sfondo a una giornata speciale, tra eleganza, romanticismo e grande discrezione. Pochi invitati, atmosfera privata e massima attenzione alla riservatezza hanno accompagnato il momento più importante della coppia.

Dopo una relazione vissuta per diverso tempo sotto l’attenzione del pubblico, Ilary Blasi e Bastian Müller hanno scelto di proteggere il loro giorno più importante, lasciando spazio soprattutto alla dimensione personale della celebrazione.

Ravello, con i suoi panorami sul Mediterraneo, i giardini e l’atmosfera senza tempo, si è rivelata la cornice ideale per le nozze. Una scelta raffinata che rispecchia il desiderio della coppia di vivere il matrimonio in modo autentico, circondati dalle persone più vicine.

Per Ilary Blasi, il matrimonio con Bastian Müller rappresenta l’inizio di una nuova fase della sua vita privata. La conduttrice, da anni protagonista della televisione italiana, ha sempre mantenuto un forte legame con il pubblico, ma negli ultimi tempi ha mostrato anche una crescente attenzione alla propria sfera personale.

Il sì pronunciato a Ravello segna così un nuovo capitolo accanto a Müller, con cui ha costruito una relazione caratterizzata da complicità e riservatezza.

La cerimonia, volutamente lontana dai grandi eventi mondani, ha mantenuto il centro dell’attenzione sulla coppia e sul significato di una giornata speciale: quello di promettersi un futuro insieme in una delle località più romantiche d’Italia.