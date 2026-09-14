Zverev trionfa agli US Open, ma quasi non si accorge di aver vinto

AgenPress. Alexander Zverev è campione degli US Open 2026. Il tedesco supera Ben Shelton in quattro set, 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, e conquista a New York uno dei titoli più importanti della sua carriera.

Ma più ancora del risultato, a restare negli occhi è la scena finale.

Quando arriva l’ultimo punto, Zverev sembra per un istante quasi non rendersi conto di aver chiuso la partita. Nessuna esplosione immediata, nessun gesto plateale. Rimane lì, come sospeso, mentre dall’altra parte della rete Shelton realizza prima di lui che la finale è finita.

Poi arriva la consapevolezza. Il pubblico esplode, il tedesco lascia andare la tensione e comincia a vivere un’emozione che per anni gli era sfuggita.

Zverev parte fortissimo. Nel primo set impone il proprio ritmo e chiude 6-3, sfruttando la solidità del servizio e la maggiore continuità da fondo campo.

Shelton prova a reagire nel secondo parziale. Il set arriva al tie-break, ma ancora una volta è il tedesco a mostrare maggiore freddezza: 7-2 e 2-0 nel conto dei set.

Sembra l’inizio di una fuga decisiva.

Ma Shelton non è arrivato alla sua prima finale Slam per arrendersi. L’americano cambia atteggiamento, aumenta l’aggressività e riesce a riaprire la partita, conquistando il terzo set per 7-5.

A quel punto l’Arthur Ashe Stadium torna a credere nell’impresa americana.

Zverev, però, non si lascia trascinare dal momento. Nel quarto set ritrova il controllo degli scambi e soprattutto la lucidità nei momenti importanti.

Il tedesco prende progressivamente il comando, mentre Shelton fatica a mantenere la stessa intensità mostrata nel set precedente. Il 6-2 finale consegna a Zverev il titolo.

Per Shelton resta comunque un torneo straordinario: prima della finale aveva eliminato Carlos Alcaraz in un drammatico quinto set e poi Frances Tiafoe in semifinale. Era arrivato all’ultimo atto con la possibilità di diventare il primo americano dal 2003 a vincere uno Slam maschile.

Per Zverev, invece, questa vittoria ha un significato particolare. Il tedesco aveva già conquistato il Roland Garros nel 2026 e arriva così al secondo titolo Slam della stagione. Inoltre, torna a vincere a New York dopo la dolorosa finale del 2020, quando contro Dominic Thiem aveva sprecato un vantaggio di due set prima di perdere al quinto.

Questa volta non c’è rimonta da subire. C’è solo un ultimo punto, il rumore di quasi 24 mila spettatori e quel breve momento di incredulità in cui Zverev sembra chiedersi: «È davvero finita?» Sì, è finita. E quando finalmente se ne rende conto, Alexander Zverev può lasciarsi andare. È il suo momento. È il campione degli US Open 2026.