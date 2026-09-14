Salvini: “L’Islam politico è il pericolo pubblico numero uno per l’Occidente”

AgenPress. “L’uso politico dell’Islam, il fanatismo e l’estremismo sono il pericolo pubblico numero uno per l’Occidente e per il futuro libero dei nostri figli”.

“L’Islam politico, l’utilizzo a fini ideologici del Corano, l’applicazione di alcune incredibili barbarie come le spose bambine, l’infibulazione e il velo integrale sono nemici di una società libera, civile, sorridente e gioiosa”.

Caro carburant: “Banche chiamate a contribuire: hanno oltre 50 miliardi di utili”

“Carburanti, il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel”.

“Visto che le risorse sono quelle che sono, chiediamo da tempo che anche le banche diano il loro contributo. Chiuderanno quest’anno con più di 50 miliardi di euro di utili: chiedere una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti”.

10mila militari nelle strade, una scelta che si può fare in una settimana”



“Da tempo la Lega chiede di arrivare a 10mila militari addestrati e armati nelle strade italiane. Non risolveranno tutti i problemi, non possiamo mettere una divisa a ogni semaforo, ma possiamo certamente incrementare la loro presenza”.

“Oggi l’operazione Strade Sicure impegna 6.800 militari. Portare fuori dalle caserme alcune migliaia di ragazze e ragazzi addestrati e armati in più non richiede nuove leggi né il parere di Bruxelles: è una scelta che potrebbe essere presa nell’arco di una settimana”.

Cittadinanza revocata a chi commette gravi reati, è un atto di fiducia che viene m

“La cittadinanza e il permesso di soggiorno sono un atto di fiducia nei confronti di chi viene accolto. Se questa fiducia viene meno perché una persona si macchia di gravi crimini, è naturale revocare questo atto di fiducia e rimandarla nel suo Paese”.

“Se approviamo una legge di due articoli che dice che, se commetti reati come stupro, omicidio o rapina a mano armata e hai un permesso di soggiorno o una doppia cittadinanza, questa viene immediatamente revocata e sei espulso, diventa difficile da interpretare”.

Lo ha dichiarato Matteo Salvini intervenendo oggi a “Corrente Alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.