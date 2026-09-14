Iraq, macellaio condannato a 10 anni: vendeva carne di maiale spacciandola per manzo

Aveva 75 chili di carne di maiale e, secondo l’accusa, la vendeva ai clienti facendola passare per carne bovina. È stato arrestato a Najaf, una delle città più sacre dell’Islam sciita, e condannato a dieci anni di carcere.

AgenPress. Dieci anni di carcere per aver venduto carne di maiale spacciandola per manzo. È la condanna inflitta in Iraq a un macellaio arrestato a Najaf, città santa per i musulmani sciiti e sede del santuario dell’Imam Ali, uno dei luoghi di culto più importanti dell’Islam sciita.

La vicenda è stata resa nota dal Consiglio Giudiziario Supremo iracheno, che ha comunicato la condanna dell’uomo dopo il procedimento giudiziario. Al momento dell’arresto, il macellaio sarebbe stato trovato in possesso di circa 75 chilogrammi di carne di maiale.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la carne veniva commercializzata come se fosse manzo, con il rischio di indurre i clienti ad acquistare e consumare inconsapevolmente un alimento vietato dalla loro religione.

Il consumo di carne di maiale è proibito dall’Islam. Il divieto, espresso nel Corano, riguarda sia la carne sia i prodotti derivati dal maiale, considerati haram, cioè non leciti secondo la legge islamica.

La questione assume un significato particolare a Najaf, uno dei principali centri religiosi dell’Islam sciita. La città ospita il santuario dell’Imam Ali ed è meta ogni anno di milioni di pellegrini provenienti dall’Iraq e da altri Paesi.

Il caso presenta tuttavia un elemento più complesso. In Iraq la vendita di carne di maiale non è esplicitamente vietata dalla legge nazionale, nonostante il Paese sia a stragrande maggioranza musulmana. L’Iraq ospita infatti anche una minoranza cristiana e altre comunità religiose.

La condanna, quindi, non va interpretata semplicemente come una punizione per la vendita di carne di maiale in quanto tale. Nel caso specifico, secondo le autorità giudiziarie, l’elemento centrale è stato il comportamento contestato al macellaio, che avrebbe presentato la carne di maiale come carne bovina, ingannando i consumatori.

La vicenda riporta così al centro dell’attenzione il delicato rapporto tra religione, tutela dei consumatori e legislazione in un Paese nel quale la maggioranza della popolazione segue l’Islam, ma nel quale convivono diverse tradizioni religiose.

La pena di dieci anni rappresenta una sanzione particolarmente severa e sottolinea la gravità attribuita dalle autorità al caso, soprattutto per il luogo in cui la carne veniva commercializzata e per l’accusa di aver ingannato i clienti sulla natura dell’alimento.