Dott. Sen. Scilipoti Isgrò: “Dobbiamo passare dalla medicina delle malattie alla medicina della salute. Indicazioni per un protocollo di prevenzione per la longevità”

Dichiarazione del Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Ginecologo presso il Consultori di Capo d’Orlando e Gioiosa Marea, durante la conferenza su “Prevenzione e Salute” del 14 Settembre 2026 a Capo d’Orlando

AgenPress. “Per troppo tempo la medicina si è occupata di curare le malattie quando erano già comparse. Oggi la sfida è diversa: prevenire, misurare e rallentare i meccanismi biologici dell’invecchiamento. Non per inseguire l’immortalità, ma per garantire più anni di vita in salute. È questa la compressione della morbilità.

La ricerca più avanzata ci dice che dobbiamo agire su quattro pilastri: infiammazione cronica, senescenza cellulare, disfunzione mitocondriale e perdita della proteostasi. Per questo propongo un protocollo in quattro fasi, frutto del lavoro dei principali IRCCS italiani e della letteratura internazionale.

Il presente protocollo, che cito, costituisce un inquadramento generale e divulgativo.

FASE 1 – VALUTARE PRIMA DI CURARE: QUANTO STIAMO INVECCHIANDO DAVVERO?

L’età anagrafica e l’età biologica possono divergere di 10-15 anni. Prima di qualsiasi intervento, bisogna misurare.

Si parte dall’anamnesi avanzata e dall’esposoma: storia familiare di longevità oltre i 90 anni, stili di vita, fumo, inquinamento, qualità del sonno. Le varianti genetiche protettive identificate nei supercentenari, come quelle studiate da Puca e Madeddu tra il Gruppo MultiMedica e l’Università di Bristol, ci insegnano che la longevità ha una base biologica misurabile.

Poi il pannello ematochimico di longevità, ben oltre gli esami di routine: marcatori infiammatori come PCR ultrasensibile, IL-6 e GDF-15, che è uno dei sette surrogati plasmatici utilizzati nell’orologio epigenetico GrimAge per predire la mortalità; marcatori metabolici come HOMA-IR e ApoB, perché l’insulino-resistenza è uno dei principali acceleratori di invecchiamento; marcatori mitocondriali come lattato e glutatione, perché come ricorda il Prof. Ennio Tasciotti, Direttore del Programma Longevità Umana dell’IRCCS San Raffaele di Roma, l’equilibrio mitocondriale è il requisito centrale della resilienza tissutale.

Infine, gli orologi biologici. Oggi non misuriamo più solo il colesterolo, misuriamo la velocità con cui invecchiamo. Gli orologi di seconda generazione, DNAm PhenoAge e GrimAge, basati sulla metilazione del DNA, sono i più accurati nel predire tempo alla morte, al cancro e alle malattie cardiovascolari. A questi si affiancano l’orologio proteomico, utilizzato nello studio sul Rentosertib pubblicato su Nature Biotechnology, e la misurazione dell’età vascolare con CAVI e spessore intima-media carotideo. È fondamentale, perché il gene della longevità agisce proprio sui vasi. Completa il quadro l’analisi del microbiota intestinale, il cui enterofenotipo, come dimostrato dalla Prof.ssa Lorenza Putignani dell’Ospedale Bambino Gesù, modula infiammazione e immunità.

FASE 2 – LE FONDAMENTA: L’80% DEL RISULTATO

Senza queste basi, qualsiasi farmaco è inutile.

Primo, la nutrizione di precisione: dieta mediterranea a basso carico glicemico, finestra alimentare di 12 ore e un apporto proteico di 1-1,2 grammi per chilo al giorno per contrastare la sarcopenia. La massa muscolare è oggi riconosciuta come il principale organo endocrino di longevità.

Secondo, il movimento: 150 minuti di attività aerobica moderata a settimana, più due sedute di resistenza e un lavoro specifico sul VO2max. Questo migliora l’attività dell’eNOS, la stessa via protettiva attivata dalla proteina della longevità LAV-BPIFB4.

Terzo, il sonno circadiano: 7-8 ore, buio totale, temperatura inferiore a 19°C e niente schermi dopo le 22:30.

Quarto, la gestione dello stress: tecniche di respirazione, meditazione e preghiera, che riducono in modo misurabile IL-6 e il profilo infiammatorio SASP delle cellule senescenti.

FASE 3 – GLI INTERVENTI MIRATI: LA FRONTIERA SCIENTIFICA

Solo su indicazione medica e in centri specializzati.

Il cuore del protocollo è l’ottimizzazione mitocondriale: Coenzima Q10, PQQ, Acido Alfa-Lipoico, Magnesio e Omega-3 ad alta purezza, che supportano la catena respiratoria e la produzione di ossido nitrico endoteliale.

Poi la modulazione della senescenza. Le cellule senescenti, le cosiddette “cellule zombie”, secernono fattori infiammatori dannosi. Due strade sono in sperimentazione: quella nutraceutica, con Quercetina e Fisetina a cicli intermittenti, e quella farmacologica, con Dasatinib + Quercetina. Il primo trial umano ha dimostrato che tre giorni di trattamento possono ridurre in undici giorni le cellule senescenti nel tessuto adiposo. Sono farmaci sperimentali, con emivita inferiore a 11 ore, strategia “hit-and-run”, utilizzabili esclusivamente in trial clinici controllati e off-label per la longevità.

Infine, la via LAV-BPIFB4, la scoperta italiana più promettente. Identificata studiando tre popolazioni di longevi, questa variante del gene BPIFB4 è arricchita nei centenari. Il suo meccanismo è elegante: attiva l’eNOS, aumenta l’ossido nitrico e favorisce vasorilassamento e rivascolarizzazione. Nel modello murino anziano, la terapia genica con LAV-BPIFB4 ha prevenuto il deterioramento cardiaco, ripristinando funzione e perfusione miocardica e migliorando la copertura dei periciti. Ad oggi non esiste in commercio un farmaco a base di LAV-BPIFB4: è in fase pre-clinica. In attesa del farmaco, possiamo favorire naturalmente la stessa via con il controllo della pressione e l’attività aerobica.

FASE 4 – MONITORARE PER MIGLIORARE

Controllo a 6 e 12 mesi con ripetizione degli orologi biologici e degli esami. L’obiettivo non è abbassare un singolo valore, ma ottenere la concordanza di più orologi che indichino una decelerazione dell’invecchiamento. FASE 5 – Nella prevenzione, è Importante utilizzare la Melatonina Coniugata, Glutatione Ridotto , Acido ascorbico , Alfa tocoferile acetato e Beta carotene. È importante , inoltre , personalizzare il protocollo terapeutico in base alle esigenze del paziente .

Dobbiamo avere il coraggio di passare da una sanità che rincorre le malattie a una sanità che costruisce salute. Questo è il compito della politica cristiana e popolare che rappresentiamo.

ESAMI DI VALUTAZIONE BIOLOGICA DI LONGEVITÀ

I. Anamnesi: storia familiare >90 anni, esposoma, questionari PSQI e IPAQ.

II. Infiammatorio:PCR ultrasensibile, IL-6, GDF-15.

III. Metabolico: glicemia e insulina a digiuno, HOMA-IR, HbA1c, profilo lipidico completo, ApoB, Lipoproteina(a).

IV. Ormonale e nutrizionale: Vitamina D 25-OH, B12, folati, omocisteina, DHEA-S, IGF-1, ferritina, TSH, FT3, FT4.

V. Mitocondriale: lattato plasmatico, glutatione ridotto/ossidato, Coenzima Q10.

VI. Cardiovascolare e renale: NT-proBNP, Troponina HS, creatinina, eGFR, cistatina C, esame urine con microalbuminuria, emocromo completo.

VII. Orologi biologici e strumentali: GrimAge v2 / PhenoAge / DunedinPACE, CAVI, EcoDoppler TSA con IMT, bioimpedenziometria/DEXA, hand-grip strength, velocità del cammino.

VIII. Microbiota: analisi microbiota intestinale, calprotectina fecale, zonulina.

Si consiglia per gli esami , digiuno 12 ore, prelievo tra le 8:00 e le 9:00, consigliabile inoltre moderare le attività nelle 24 ore prima del prelievo .