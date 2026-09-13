Maltempo. Indonesia, persi i contatti con un traghetto: un morto e 102 persone salvate

AgenPress. È di almeno una persona morta e 102 tratte in salvo il primo bilancio dell’incidente che ha coinvolto un traghetto indonesiano mentre attraversava il Mar di Giava, tra le isole di Giava e del Borneo. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso per rintracciare le persone che risultano disperse.

Secondo quanto riferito dai responsabili delle operazioni di soccorso e riportato dall’Agence France-Presse (Afp), il traghetto Virgo Transport 8 trasportava complessivamente 243 persone ed era partito da Surabaya, nell’isola di Giava, diretto a Banjarmasin, nel Kalimantan meridionale, sull’isola del Borneo.

Il contatto con l’imbarcazione è stato perso nelle prime ore di domenica, dopo che il traghetto aveva incontrato condizioni meteorologiche particolarmente difficili. L’ultima posizione nota si trovava a circa 148 chilometri da Banjarmasin.

Le autorità indonesiane hanno immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, mobilitando squadre e mezzi delle agenzie marittime e di soccorso. Le condizioni del mare e il maltempo stanno tuttavia rendendo complesse le operazioni.

Nelle ore successive all’incidente, 102 persone sono state soccorse, mentre è stata recuperata anche una vittima. Il numero delle persone ancora disperse è quindi particolarmente elevato, anche se le autorità stanno verificando il bilancio e l’esatto numero delle persone presenti a bordo.

Le prime informazioni sulla vicenda erano state diffuse dopo la perdita dei contatti con il traghetto. L’allarme era stato ricevuto dal centro di ricerca e soccorso di Banjarmasin intorno alle 2 del mattino, circa due ore dopo l’interruzione delle comunicazioni con la nave.

Il traghetto aveva lasciato Surabaya nella giornata di sabato e stava attraversando il Mar di Giava quando si è imbattuto nel peggioramento delle condizioni meteorologiche. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Le autorità stanno concentrando le ricerche nell’area dell’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione, mentre continuano a monitorare le condizioni del mare per garantire la sicurezza dei soccorritori.

Il traghetto Virgo Transport 8 è gestito dalla società PT Virgo Yoel Rihi, che ha confermato la perdita delle comunicazioni con la nave.

Le operazioni di soccorso proseguono nel tentativo di individuare le persone ancora disperse. Il bilancio potrebbe quindi cambiare nelle prossime ore con l’arrivo di nuove informazioni dalle squadre impegnate in mare.