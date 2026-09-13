Ben-Gvir contro i registi di Gaza: “Siete una vergogna”. Il film premiato a Venezia scatena la polemica

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale attacca duramente gli autori del film dedicato a Gaza, accusandoli di diffamare i soldati israeliani. La pellicola, premiata alla Mostra del Cinema di Venezia, riaccende il confronto sul rapporto tra cinema, guerra e libertà di espressione.

AgenPress. È scontro in Israele attorno al film dedicato alla realtà di Gaza e alle conseguenze della guerra. A intervenire con parole durissime è stato Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, che ha rivolto un attacco diretto ai registi e a quanti, a suo giudizio, avrebbero preso di mira i militari israeliani.

«Siete una vergogna e un disonore per l’intero popolo d’Israele», avrebbe affermato Ben-Gvir, rivolgendosi agli autori. Il ministro ha inoltre aggiunto: «I vostri amici di Hamas vi accoglieranno», accompagnando l’accusa con l’invito ad «andarsene».

Al centro della polemica c’è il modo in cui il film rappresenta la guerra a Gaza e, in particolare, le responsabilità e le azioni delle forze israeliane. Per Ben-Gvir, chi critica o denuncia il comportamento dei soldati finisce per colpire direttamente coloro che, secondo la sua ricostruzione, «rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza».

Il ministro ha definito questi combattenti «eroici» e ha contestato con forza qualsiasi rappresentazione cinematografica che possa essere interpretata come una loro delegittimazione.

La polemica assume un peso particolare perché il film ha ricevuto un riconoscimento alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati al cinema.

Il premio ha portato la vicenda di Gaza e il dibattito sulla guerra davanti a una platea internazionale, trasformando l’opera cinematografica anche in un terreno di confronto politico. Da una parte, i suoi autori utilizzano il cinema per raccontare una realtà segnata dalla guerra e dalle sue conseguenze; dall’altra, esponenti del governo israeliano contestano quelle rappresentazioni quando ritengono che possano danneggiare l’immagine del Paese o dei suoi militari.

Le parole di Ben-Gvir si inseriscono in un dibattito più ampio sulla libertà degli artisti di raccontare i conflitti contemporanei. La guerra a Gaza ha infatti prodotto una forte polarizzazione non soltanto sul piano diplomatico e politico, ma anche nel mondo della cultura e dell’informazione.

Il cinema, in questo contesto, diventa uno strumento attraverso il quale documentare testimonianze, sofferenze e responsabilità, ma anche un campo di battaglia simbolico nel quale si confrontano narrazioni profondamente contrapposte.

L’attacco di Ben-Gvir porta dunque la controversia ben oltre il giudizio sul singolo film. Le sue parole pongono al centro una domanda destinata a rimanere aperta: fino a che punto la rappresentazione artistica di una guerra può essere considerata una critica legittima e quando, invece, viene percepita come un attacco al Paese e ai suoi soldati?

Il riconoscimento ottenuto a Venezia dimostra, intanto, che la pellicola ha trovato un’importante legittimazione nel circuito cinematografico internazionale. Le dichiarazioni del ministro israeliano mostrano quanto profondamente divergenti possano essere le letture di una stessa opera quando essa affronta un conflitto ancora in corso.