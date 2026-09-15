Spari con un’arma ad aria compressa nel centro di Roma: donna ferita al braccio

AgenPress. Paura nel centro della Capitale per un episodio avvenuto in via della Giuliana, a poca distanza dal Vaticano. Una donna è rimasta ferita al braccio dopo essere stata raggiunta da un colpo esploso con un’arma ad aria compressa.

L’episodio ha suscitato momenti di apprensione tra i presenti, in una zona particolarmente frequentata e a breve distanza dall’area del Vaticano. La donna, colpita al braccio, è stata soccorsa dopo l’accaduto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile dello sparo.

Resta da chiarire cosa abbia provocato il gesto e se il colpo sia stato esploso intenzionalmente contro la donna oppure nell’ambito di una diversa circostanza. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per fare piena luce sull’accaduto.

L’episodio riporta l’attenzione anche sui rischi legati all’utilizzo improprio delle armi ad aria compressa, strumenti che, pur non essendo assimilabili alle armi da fuoco tradizionali, possono provocare ferite e conseguenze anche serie.