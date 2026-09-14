Trump: “L’Iran desidera disperatamente un accordo per porre fine alla guerra”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l’Iran desidera raggiungere un accordo con Washington, lasciando aperta la possibilità di una soluzione diplomatica, mentre i conflitti in Medio Oriente si intensificano e le forniture globali di petrolio sono minacciate.

“Lo Stato fallito dell’Iran vuole raggiungere un accordo, in fretta e con disperazione. Sarò io a decidere se gli Stati Uniti sceglieranno di impegnarsi, un’idea alla quale siamo aperti”, ha scritto in un post sulla piattaforma Truth Social.

La dichiarazione è giunta dopo che i Paesi del Golfo hanno rinviato l’incontro con gli iraniani in Oman, previsto per oggi, e mentre gli Houthi yemeniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Arabia Saudita, alimentando i timori che il conflitto possa estendersi alla regione.

Nel frattempo, all’apertura dei mercati odierni e a seguito degli sviluppi del fine settimana, il prezzo del petrolio è aumentato di circa il 4%. Il prezzo al dettaglio del diesel negli Stati Uniti ha battuto ogni record, raggiungendo i 6,23 dollari al gallone.

Nel fine settimana, Trump ha ribadito che la guerra in Iran sarebbe finita immediatamente dopo le elezioni di medio termine di novembre, e che a quel punto il prezzo del petrolio sarebbe “crollato a picco”.