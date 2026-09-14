Petroliera esplode nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato delle mine

AgenPress. Una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz. A riferirlo è il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars.

Al momento, tuttavia, non sono stati forniti dettagli precisi sulla dinamica dell’incidente né è stato specificato quando si sia verificato. Le autorità iraniane non hanno inoltre reso noto il nome della nave coinvolta, né ci sono, secondo le informazioni disponibili, indicazioni ufficiali immediate sull’eventuale presenza di vittime o feriti.

L’episodio assume particolare rilevanza per la posizione in cui sarebbe avvenuto. Lo Stretto di Hormuz rappresenta infatti uno dei principali passaggi marittimi strategici del mondo e costituisce un punto cruciale per il trasporto internazionale di petrolio e gas.

La notizia dell’esplosione arriva dunque in un’area particolarmente sensibile sul piano della sicurezza marittima e degli equilibri geopolitici del Medio Oriente. L’eventuale presenza di mine nelle acque dello Stretto potrebbe avere conseguenze significative sulla navigazione commerciale e sui traffici energetici internazionali.

Per il momento, però, restano da chiarire numerosi aspetti dell’accaduto. Non sono disponibili informazioni indipendenti sufficienti per ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente o stabilire l’origine delle mine che avrebbero provocato l’esplosione.

Le autorità iraniane e le fonti marittime dovranno quindi fornire ulteriori elementi per comprendere cosa sia realmente accaduto e valutare le possibili ripercussioni sulla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz.