Gribaudo (PD): “Con Conte troveremo convergenza sull’Ucraina”

AgenPress. “Sul tema dell’Ucraina sono convinta che troveremo una convergenza con Conte. Il centrosinistra ha già dimostrato di saper trovare una sintesi, anche su posizioni diverse. Sono ottimista, troveremo un punto di caduta”.

Lo ha dichiarato Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Partito Democratico, intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Come PD continueremo fortemente a sostenere il popolo ucraino e questa battaglia di civiltà democratica per difendere quel popolo e quel Paese. Io non sono certamente guerrafondaia, ma non possiamo farci impedire di vedere che di fianco a noi sta succedendo qualcosa di molto grave”, ha aggiunto Gribaudo.

“Le primarie sono certamente uno strumento importante, non solo per selezionare una leadership, ma anche per connotare qual è la postura politica. Alla fine non scegli solo un leader, scegli anche un’impostazione politico-culturale”, ha concluso.