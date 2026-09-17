Unione per l’Italia: “Costruire ponti laddove sembrano esistere soltanto muri”

La pace non nasce soltanto dai trattati internazionali, ma dai gesti quotidiani delle persone

AgenPress. In un mondo sempre più connesso, ma anche attraversato da conflitti, tensioni sociali e divisioni identitarie, la promozione della pace interreligiosa e interculturale rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. Religioni, culture, tradizioni e lingue differenti convivono oggi negli stessi spazi urbani, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità digitali. Questa diversità può diventare motivo di scontro oppure una straordinaria opportunità di crescita reciproca.

La storia dimostra che molte guerre e discriminazioni sono nate dall’incapacità di comprendere l’altro. Pregiudizi, paura e propaganda hanno spesso alimentato l’odio tra popoli e confessioni religiose diverse. Tuttavia, la stessa storia offre anche esempi positivi di dialogo e cooperazione, capaci di costruire ponti laddove sembravano esistere soltanto muri.

La pace interreligiosa si fonda sul rispetto delle convinzioni spirituali di ciascuno. Nessuna fede autentica può giustificare la violenza o l’intolleranza. Le grandi religioni del mondo condividono valori comuni come la solidarietà, la dignità umana, il perdono e la giustizia sociale. Mettere in evidenza ciò che unisce, invece di enfatizzare ciò che divide, è il primo passo per creare una convivenza armoniosa.

Anche il dialogo interculturale svolge un ruolo fondamentale. Conoscere le tradizioni, la musica, la cucina, l’arte e le abitudini di altri popoli aiuta a superare stereotipi e diffidenze. Le scuole, le università e i mezzi di comunicazione hanno una grande responsabilità nel promuovere una cultura dell’incontro. Educare le nuove generazioni all’ascolto e alla curiosità verso il diverso significa costruire cittadini più consapevoli e aperti.

Le istituzioni politiche e religiose possono contribuire concretamente creando occasioni di confronto e collaborazione. Eventi culturali, tavole rotonde, iniziative sociali comuni e progetti di volontariato condivisi dimostrano che persone di fedi e culture differenti possono lavorare insieme per il bene collettivo. In molte città europee, ad esempio, comunità religiose diverse collaborano nell’assistenza ai poveri, nell’accoglienza dei migranti e nella tutela dell’ambiente.

Anche i social network e il mondo digitale possono diventare strumenti positivi. Se usati con responsabilità, permettono di diffondere testimonianze di dialogo, storie di integrazione e messaggi di pace. Contrastare i discorsi d’odio online è oggi una necessità imprescindibile per difendere la convivenza civile.

Promuovere la pace interreligiosa e interculturale non significa cancellare le differenze, ma imparare a viverle come una ricchezza. La diversità non deve fare paura: può invece diventare la base di una società più dinamica, creativa e solidale. In un’epoca segnata da guerre e polarizzazioni, il dialogo resta l’unica strada capace di garantire un futuro di convivenza e rispetto reciproco.

La pace non nasce soltanto dai trattati internazionali, ma dai gesti quotidiani delle persone: ascoltare, comprendere, rispettare. È nelle scuole, nelle famiglie e nelle comunità che si costruisce una cultura capace di trasformare la diversità in un valore condiviso.

Aurelio Coppeto