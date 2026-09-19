Roma. Aggressione alla professoressa a Centocelle, perquisiti i cellulari del 13enne e della madre

AgenPress. Proseguono le indagini sull’aggressione ai danni di una professoressa avvenuta ieri in una scuola media del quartiere Centocelle, a Roma. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sui dispositivi elettronici utilizzati dal 13enne accusato di aver accoltellato la docente e sul cellulare della madre.

L’attenzione degli investigatori si concentra in particolare sui contatti e sulle comunicazioni avuti dal minorenne nelle ore e nei giorni precedenti all’aggressione. L’obiettivo è ricostruire i movimenti e le relazioni del ragazzo prima dell’episodio e verificare se abbia avuto contatti con altre persone in relazione all’azione.

Gli investigatori stanno inoltre esaminando il telefono della madre, sul quale erano presenti le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Anche questo elemento potrebbe contribuire a ricostruire la fase precedente all’aggressione e le modalità con cui sono state acquistate le armi.

Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c’è anche l’eventualità che il 13enne possa essere stato istigato o spinto da qualcuno ad aggredire la professoressa. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi investigativa che dovrà essere verificata attraverso l’analisi dei dispositivi e degli altri elementi raccolti dagli inquirenti.

Le perquisizioni informatiche serviranno quindi a stabilire se vi siano messaggi, conversazioni o altri contenuti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e soprattutto cosa sia avvenuto prima dell’aggressione.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria minorile, mentre gli investigatori stanno ricostruendo ogni passaggio della vicenda.