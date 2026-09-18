Aggressione a scuola a Roma, insegnante colpita con spray urticante e ferita con un coltello

AgenPress. Momenti di paura in una scuola media di Roma, dove un insegnante sarebbe stata aggredita da uno studente. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto della docente per poi ferirla con una coltellata.

L’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’istituto, suscitando grande preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Durante l’aggressione, il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena con il proprio telefono.

A interrompere l’agguato sarebbe stato un compagno di scuola, intervenuto per fermare l’aggressore e impedire che l’episodio proseguisse. L’intervento avrebbe consentito di mettere fine all’aggressione e di prestare soccorso alla docente.

Restano da chiarire le motivazioni che avrebbero spinto lo studente a compiere il gesto e l’esatta dinamica dei fatti. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, mentre la scuola dovrà ora fare i conti con le conseguenze di un episodio particolarmente grave avvenuto in un ambiente destinato all’educazione e alla sicurezza degli studenti.

La vicenda riaccende inoltre l’attenzione sul fenomeno delle aggressioni all’interno degli istituti scolastici e sull’uso dei telefoni cellulari per riprendere e diffondere episodi di violenza. Un tema che coinvolge non solo la sicurezza nelle scuole, ma anche la responsabilità nell’utilizzo dei social e delle immagini realizzate durante situazioni di emergenza.