Boschi (IV): “Con le primarie avremo un nostro candidato. Tajani? Ha perso buona occasione per tacere”

AgenPress. “Se non c’è un accordo di tipo diverso, occorre fare le primarie. Noi siamo sempre stati sostenitori delle primarie e, se ci saranno, avremo un nostro candidato, una nostra candidata di Casa Riformista”.

Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

Sull’Ucraina, Boschi ha aggiunto: “Sono convinta che troveremo una sintesi dentro il centrosinistra. Serve un lavoro diplomatico molto più forte, ma dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina, anche con l’invio di armi, e nel frattempo lavorare per trovare una possibile via d’uscita diplomatica”.

Rispondendo alle parole di Antonio Tajani, che aveva collegato l’affidabilità di una donna anche al modo di vestirsi e alla lunghezza delle gambe scoperte, Boschi ha replicato: “Se il parametro è quello del vicepresidente Tajani, che l’affidabilità si misura in base ai centimetri di gambe scoperte, beh, no. Il vicepresidente del Consiglio ha perso una buona occasione per tacere”.