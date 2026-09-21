Morto a 27 anni il figlio di Cindy Crawford

Il giovane modello è deceduto in una struttura di riabilitazione. La causa della morte non è stata resa nota

AgenPress. È morto a 27 anni Presley Gerber, figlio della modella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber.

Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, Gerber è morto domenica mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Al momento non è stata resa pubblica la causa del decesso. Anche le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

A confermare la scomparsa è stato un portavoce della famiglia, che ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di grande dolore. La richiesta riguarda Cindy Crawford, Rande Gerber e la figlia Kaia Gerber, sorella minore di Presley.

Presley era nato in California nel 1999 ed era il maggiore dei due figli della coppia. Come la madre e la sorella Kaia, aveva scelto di lavorare nel mondo della moda, iniziando la carriera da giovanissimo.

Gerber aveva debuttato sulle passerelle da adolescente e aveva lavorato per importanti marchi internazionali. Nel corso della sua carriera aveva partecipato a sfilate e campagne pubblicitarie, seguendo così le orme della madre, una delle modelle più celebri degli anni Novanta.

Anche la sorella Kaia Gerber ha costruito una carriera nel settore della moda, affermandosi successivamente anche come attrice. Presley e Kaia erano i due figli di Cindy Crawford e Rande Gerber, sposati dal 1998.

La morte di Presley Gerber arriva mentre restano ancora molti aspetti da chiarire. Le autorità di Los Angeles non hanno indicato pubblicamente la causa del decesso e non sono stati diffusi dettagli ulteriori dalla famiglia.

Per questo, al momento, non è possibile stabilire le circostanze precise della morte. I familiari hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, chiedendo rispetto per il loro dolore.