Donald Trump incontrerà il presidente della Francia Emmanuel Macron a New York

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron questo pomeriggio a New York, dove i due leader parteciperanno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana, ha annunciato la Casa Bianca.

Il loro incontro è previsto per le 17:35, secondo l’agenda del presidente Trump resa pubblica ieri sera dai suoi uffici.

Macron è atteso a New York da Saint-Pierre-et-Miquelon, un piccolo possedimento francese d’oltremare nell’Atlantico settentrionale, dove il capo dello Stato ha incontrato domenica il primo ministro canadese Mark Carney.

I due leader hanno difeso la “sovranità nazionale” dei loro paesi e auspicato un “profondo” rafforzamento delle loro relazioni, di fronte alle mire espansionistiche di Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente minacciato di annettere il Canada e pochi giorni fa ha pubblicato su Truth Social una mappa in cui l’intera regione ha i colori della bandiera statunitense, compresa la regione di Saint-Pierre-et-Miquelon.

Oggi Macron dovrebbe tenere una serie di incontri bilaterali sulle crisi internazionali. Oltre a Donald Trump, ha in programma colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente iraniano Massoud Peskov, nonché con altri leader mediorientali.

Secondo quanto riferito dai servizi del Palazzo dell’Eliseo, nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente francese dovrebbe sostenere una “cooperazione multilaterale efficace” tra le alleanze di Stati.