Carta Dedicata a Te, al via la nuova misura: 1.000 euro per oltre 1,1 milioni di famiglie

AgenPress. Prende il via la nuova edizione della “Carta Dedicata a Te”, la misura introdotta dal Governo Meloni nel 2023 con l’obiettivo di sostenere le famiglie italiane che si trovano in maggiore difficoltà economica e, allo stesso tempo, incentivare l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani di qualità.

Per la nuova tornata della misura saranno messi a disposizione oltre un miliardo di euro. L’importo complessivo destinato a ciascun nucleo familiare sarà di 1.000 euro, suddiviso in due tranche: 500 euro saranno accreditati il prossimo 4 novembre, mentre i restanti 500 euro arriveranno ad aprile 2027.

A beneficiare dell’intervento saranno oltre 1,1 milioni di famiglie, alle quali la misura punta a garantire un sostegno concreto per le spese legate ai beni di prima necessità.

Ad annunciare le novità è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato la duplice finalità dell’iniziativa: rafforzare il sostegno economico ai nuclei familiari più fragili e favorire, attraverso gli acquisti effettuati con la carta, il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali.

“Sarà disponibile oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per famiglia. Una scelta concreta che rafforza il sostegno ai nuclei più fragili e che consentirà a oltre 1,1 milioni di famiglie di trovare accreditati i primi 500 euro sulla propria carta il prossimo 4 novembre e altri 500 euro ad aprile 2027”, ha dichiarato Lollobrigida.

La Carta Dedicata a Te nasce con una doppia funzione. Da un lato, rappresenta uno strumento di sostegno destinato alle famiglie economicamente più vulnerabili; dall’altro, mira a orientare una parte della spesa verso il comparto agroalimentare nazionale.

L’impostazione della misura lega infatti l’aiuto alle famiglie alla possibilità di acquistare determinati beni di prima necessità, con particolare attenzione alle produzioni alimentari italiane.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche messe in campo dall’esecutivo per contrastare gli effetti dell’aumento del costo della vita e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.

La dotazione complessiva supera dunque il miliardo di euro. Per ciascun nucleo beneficiario il contributo raggiungerà 1.000 euro complessivi, con un primo accredito da 500 euro previsto per novembre e un secondo versamento dello stesso importo nell’aprile 2027.

La platea coinvolta sarà di oltre 1,1 milioni di famiglie, rendendo la misura uno degli interventi di sostegno diretto rivolti ai nuclei familiari in condizioni economiche più difficili.

La nuova edizione della Carta si pone così in continuità con l’intervento introdotto nel 2023, confermando l’attenzione del Governo sia alla situazione economica delle famiglie sia alla valorizzazione della filiera agroalimentare italiana.