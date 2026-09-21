Femminicidio. Una donna di 29 anni è stata accoltellata in Val d’Ossola

La vittima, 29 anni, è ricoverata in gravi condizioni. L’uomo è stato bloccato dopo una fuga.

AgenPress. Una donna di 29 anni è stata accoltellata in Val d’Ossola. La giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni serie.

Per l’aggressione è stato fermato l’ex compagno della donna. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato subito dopo l’accoltellamento, dando il via a una fuga terminata con il suo successivo blocco da parte delle forze dell’ordine.

Restano da chiarire la dinamica dell’aggressione e le circostanze che hanno preceduto l’accoltellamento. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando i rapporti tra la vittima e l’uomo fermato.

La 29enne è ora sotto le cure dei sanitari. Le sue condizioni vengono definite gravi.

L’episodio riporta l’attenzione sulla violenza nelle relazioni affettive. Saranno gli accertamenti degli inquirenti e le eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria a chiarire le responsabilità dell’uomo, che al momento risulta fermato nell’ambito delle indagini.