Sondaggio: la maggior parte degli elettori ritiene che Trump abbia danneggiato l’economia

AgenPress. Secondo un nuovo sondaggio di NBC News, il calo di popolarità del presidente Donald Trump rischia di penalizzare i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre, poiché gli elettori lo ritengono responsabile degli alti prezzi e di un’economia instabile.

Il tasso di approvazione del presidente si attesta al 41% tra gli elettori registrati, il livello più basso registrato durante il suo secondo mandato, con la maggioranza (55%) degli elettori che ritiene che le politiche di Trump abbiano danneggiato l’economia. Si tratta di un aumento rispetto al 48% di marzo, prima che la guerra con l’Iran facesse impennare i prezzi della benzina e di altri beni, consolidando l’aumento del costo della vita come la questione più urgente per gli elettori.

I Democratici hanno un vantaggio di 5 punti percentuali nella corsa al controllo del Congresso, 50% contro 45% – un vantaggio nettamente inferiore ai 12 punti di cui godevano a questo punto prima delle elezioni del 2018, quando i Democratici cavalcarono l’onda anti-Trump conquistando la maggioranza alla Camera nel suo primo mandato di metà mandato. Nonostante questo vantaggio, il Partito Democratico è ancora visto in modo più negativo rispetto a Trump e al Partito Repubblicano.

Questo potrebbe favorire i repubblicani, anche perché la lotta per il controllo della Camera e soprattutto del Senato si sta svolgendo in zone del Paese tradizionalmente repubblicane. I democratici dovrebbero conquistare diversi Stati vinti da Trump con un margine a doppia cifra nel 2024 per ottenere la maggioranza al Senato.