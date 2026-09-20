Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà Trump New York

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al termine della conversazione, i due leader avrebbero concordato di incontrarsi a New York.

«Ho appena parlato con il presidente Donald J. Trump», ha scritto Zelensky in un post sui social. Il presidente ucraino ha quindi aggiunto: «Abbiamo concordato di incontrarci a New York e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C’è una dinamica diplomatica».

L’annuncio arriva mentre i contatti diplomatici tra Washington e Kiev restano centrali nel quadro della guerra in Ucraina. Il riferimento di Zelensky a una possibile svolta diplomatica lascia aperte diverse ipotesi sul contenuto dei colloqui, ma il presidente ucraino non ha fornito ulteriori dettagli sui temi affrontati nella telefonata né sull’agenda dell’incontro.

L’appuntamento a New York potrebbe quindi rappresentare una nuova occasione di confronto diretto tra Zelensky e Trump. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla data, sul formato dell’incontro o sui risultati concreti attesi.

Le parole di Zelensky sottolineano comunque l’importanza attribuita da Kiev al dialogo con Washington e alla prosecuzione dei contatti ai massimi livelli. «C’è una dinamica diplomatica», ha ribadito il presidente ucraino, lasciando intendere che i colloqui tra le due amministrazioni proseguiranno nelle prossime settimane.