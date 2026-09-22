Il presidente iraniano promette di “difendere con fermezza” le posizioni del suo Paese

AgenPress. Il presidente iraniano Masoud Pezheskian, che oggi si reca a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha promesso che difenderà “con fermezza” le posizioni del suo Paese, sullo sfondo del conflitto con gli Stati Uniti.

“Siamo usciti dalla guerra a testa alta, e questo è motivo di dignità e orgoglio per tutti noi. Per questo motivo difenderemo con vigore le nostre posizioni nelle istituzioni internazionali”, ha dichiarato Masoud Pezheskian prima di lasciare l’Iran.

“Sfrutteremo al massimo questo appuntamento per far conoscere alla comunità internazionale la difficile situazione dell’Iran. Affermeremo con forza ai nostri oppositori che, nonostante tutte le ingiustizie e le disuguaglianze, il popolo iraniano ha dovuto sopportare”, ha aggiunto Masoud Pezheskian.

Il presidente Pezheskian è il più alto funzionario iraniano ad aver visitato il suolo americano dall’inizio della guerra, scoppiata alla fine di febbraio con gli attacchi israelo-americani.

Gli Stati Uniti hanno permesso a parte della delegazione iraniana di recarsi alle Nazioni Unite nonostante il conflitto in corso, ma, come già accaduto l’anno scorso, saranno soggetti a restrizioni di viaggio, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano.

Tuttavia, al team di comunicazione del presidente iraniano non è stato permesso di seguirlo a New York, poiché ai suoi membri non erano stati rilasciati i visti d’ingresso.

Secondo i media iraniani, questa decisione è stata definita una “misura ostile” dal portavoce presidenziale iraniano Habibollah Abbasi.