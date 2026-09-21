L’Unione europea definisce le elezioni parlamentari russe una una “parvenza di democrazia”

AgenPress. Le elezioni parlamentari in Russia, il cui esito non è mai stato in dubbio, sono solo una “facciata di democrazia” che esclude qualsiasi opposizione alla guerra in Ucraina, ha affermato oggi Kaia Kalas, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il partito al governo del presidente russo Vladimir Putin, Russia Unita, ha vinto agevolmente le elezioni, un risultato prevedibile in un paese dove la libertà di espressione è duramente repressa dalle autorità, e poiché non esiste una vera opposizione, nessun partito contrario alla guerra di Mosca in Ucraina è stato autorizzato a partecipare.

“Le presunte elezioni della Duma hanno rappresentato un’altra grave battuta d’arresto per la democrazia russa. Nessuno ha mai dubitato del loro esito”, ha sottolineato Kalas in un post su X.

Il Cremlino ha messo a tacere le voci dissenzienti, ha bandito l’unico partito registrato che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha escluso gli osservatori elettorali internazionali.

“Tutto ciò che resta in Russia è una parvenza di democrazia”, ​​ha sottolineato. Ha aggiunto di “proporre provvedimenti contro coloro che agevolano queste elezioni, una farsa nei territori ucraini occupati”.

L’UE ha già imposto sanzioni a circa 3.000 funzionari ed entità legati alla guerra in Ucraina, tra cui Putin.