Torino, fermato presunto autore indiziato della violenza sessuale ai danni di un dodicenne

Il giovane è gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta il 18 settembre nella zona del parco dell’Arrivore. Il fermo è stato eseguito dalla Squadra mobile e dal commissariato Barriera Nizza

AgenPress. È stato individuato e fermato dalla polizia il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell’Arrivore, alla periferia di Torino.

Nella serata di ieri gli investigatori hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventenne, italiano di origini egiziane, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso l’abuso.

Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra, titolare dell’indagine, ed è stato eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di individuare il giovane ritenuto coinvolto nella vicenda. Il fermo rappresenta un provvedimento adottato nell’ambito delle indagini e la posizione dell’indagato dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.

La vicenda riguarda un episodio particolarmente delicato, avvenuto ai danni di un minorenne. Per tutelare il dodicenne non vengono riportati ulteriori elementi che possano consentirne l’identificazione.