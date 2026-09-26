Schlein: “Prima si va a votare, meglio è”. Attacco al centrodestra

AgenPress. “Prima si va a votare, meglio è”. È il messaggio lanciato dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenuta alla festa regionale del Pd della Campania in corso a Portici, in provincia di Napoli.

Nel corso del suo intervento, Schlein ha rivolto le proprie critiche alla maggioranza di governo, soffermandosi in particolare sui rapporti tra Fratelli d’Italia e gli altri partiti del centrodestra. «Giorgia Meloni continua a litigare con i suoi alleati anche sul voto», ha dichiarato la leader dem.

Secondo Schlein, il quadro politico renderebbe necessario tornare rapidamente alle urne e «ridare al più presto la parola agli elettori». La segretaria del Pd ha motivato la richiesta richiamando quello che definisce «il disastro fatto dal centrodestra».

Le parole pronunciate a Portici si inseriscono così nel confronto politico tra opposizione e maggioranza sulla durata della legislatura e sulle prospettive del governo. Da una parte, il Pd insiste sulla necessità di un nuovo passaggio elettorale; dall’altra, il centrodestra resta al governo e continua il confronto interno sui diversi dossier politici.

L’intervento di Schlein arriva in un momento nel quale il tema del voto torna quindi al centro del dibattito politico, con il Partito Democratico che chiede di affidare nuovamente agli elettori la scelta sulla futura maggioranza parlamentare.