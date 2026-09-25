14 minori perquisiti, avrebbero partecipato a gruppi e canali online riconducibili ad ambienti estremisti

AgenPress. Quattordici minori sono stati sottoposti a perquisizione nell’ambito di un’operazione coordinata dalle autorità italiane contro la diffusione di contenuti di matrice suprematista e neofascista sul web. L’attività investigativa, svolta in diverse regioni del Paese, riguarda presunte condotte di propaganda e istigazione a delinquere aggravate da motivi di discriminazione razziale e religiosa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i giovani avrebbero partecipato a gruppi e canali online riconducibili ad ambienti estremisti, tra cui “Nuovo Ordine Europeo” e “Fronte Fascista Italiano”, utilizzati per condividere materiale ideologico, simboli e messaggi di odio. Gli investigatori stanno accertando il ruolo dei singoli partecipanti e le eventuali responsabilità penali.

Tra i contenuti diffusi figurerebbero manifesti e immagini che richiamano alcune delle più gravi stragi compiute da attentatori suprematisti, oltre a messaggi di esaltazione di figure legate al nazismo e di autori di attacchi terroristici. In particolare, le indagini citano riferimenti ad Adolf Hitler e a Brenton Tarrant, responsabile dell’attacco del 2019 contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, nel quale persero la vita 51 persone.

L’inchiesta si concentra sull’uso delle piattaforme digitali come strumenti di radicalizzazione e propaganda, soprattutto tra i più giovani. Le autorità evidenziano come la diffusione di contenuti estremisti online possa favorire processi di emulazione e alimentare fenomeni di odio e discriminazione.

L’operazione rappresenta un nuovo intervento nel contrasto ai movimenti che promuovono ideologie razziste, antisemite e suprematiste, con particolare attenzione alla prevenzione della radicalizzazione giovanile e alla tutela della sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.