Polemica sulla foto “modificata” di Siracusano rilanciata da Roberto Vannacci

AgenPress. È polemica intorno a un’immagine che ritrae la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. La fotografia, rilanciata sui social dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, ha suscitato la reazione della stessa esponente politica, che ha contestato la diffusione di quella che considera un’immagine alterata e utilizzata per finalità elettorali.

Al centro della vicenda c’è una fotografia nella quale l’abbigliamento della sottosegretaria appare modificato rispetto all’originale, con una maggiore esposizione della scollatura. Siracusano ha parlato di una rappresentazione costruita ad arte e ha denunciato quello che, a suo giudizio, sarebbe un utilizzo politico della propria immagine.

«Mi hanno spogliata per fini elettorali», è stata la contestazione della sottosegretaria, che ha così sintetizzato la propria posizione sulla vicenda. La questione, quindi, non riguarda soltanto l’autenticità della fotografia, ma anche le modalità con cui l’immagine di una persona può essere manipolata e successivamente utilizzata nel confronto politico.

Vannacci ha respinto le accuse, sostenendo che non vi sarebbero elementi concreti a sostegno della ricostruzione di Siracusano. Il generale ha definito le contestazioni «accuse senza concretezza», prendendo così le distanze dall’interpretazione secondo cui la fotografia sarebbe stata alterata con l’obiettivo di denigrare o danneggiare politicamente la sottosegretaria.

La vicenda si inserisce in un contesto nel quale le immagini diffuse attraverso i social network possono raggiungere rapidamente un pubblico molto ampio, rendendo più difficile distinguere una fotografia originale da una sua elaborazione. In casi come questo, la verifica della versione originaria dell’immagine e della sua eventuale manipolazione diventa quindi un elemento centrale per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Resta inoltre il tema dell’utilizzo politico delle immagini personali. Siracusano interpreta la diffusione della fotografia come un’operazione funzionale alla campagna elettorale; Vannacci contesta invece che vi siano elementi concreti per sostenere tale accusa. Sono dunque le rispettive ricostruzioni dei protagonisti, mentre l’accertamento tecnico sull’immagine e sulle modalità della sua pubblicazione rappresenta il passaggio necessario per stabilire che cosa sia stato effettivamente modificato e da chi.

La polemica, intanto, ha riportato al centro del dibattito anche il confine tra comunicazione politica, satira e manipolazione dell’immagine personale, soprattutto nell’epoca dei contenuti digitali facilmente modificabili e rilanciabili sui social.