ENI, tetto di 2,19 euro al prezzo del gasolio, 1,99 per la benzina

CODACONS: BENE ENI, PIENO GASOLIO SCENDERÀ DI 10,4 EURO, QUELLO DI BENZINA DI 11,2 EURO. ORA TUTTI I MARCHI PETROLIFERI SEGUANO ESEMPIO
AgenPress. Bene per il Codacons il price cap annunciato da Eni ai prezzi dei carburanti, una misura che, considerati i listini alla pompa e la riduzione dello sconto sulle accise che scatterà domani, determinerà un risparmio da 10,4 euro su un pieno di gasolio, beneficio che sale a 11,2 euro per un pieno di benzina. Lo afferma il Codacons, che calcola i vantaggi per i consumatori.
A partire da domani, come noto, si dimezzerà lo sconto sulle accise, con conseguente aumento dei listini alla pompa e il gasolio che volerà a 2,399 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre la benzina arriverà a 2,215 euro al litro – calcola l’associazione – Alla luce di tali nuovi dati il risparmio derivante dai prezzi fissati da Eni sarà fino al 5 ottobre (data in cui entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili) di circa 11,2 euro su un pieno di benzina, 10,4 euro su un pieno di gasolio.
Si tratta di una ottima iniziativa per calmierare la crescita senza sosta dei listini alla pompa, e speriamo ora che altri marchi petroliferi seguano l’esempio di Eni introducendo un tesso massimo ai prezzi – conclude il Codacons.