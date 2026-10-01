Meloni all’inaugurazione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale [fotogallery]

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AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato all’inaugurazione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, presso il Waterfront di Levante, a Genova.

Inaugurazione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale
Inaugurazione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale
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