Fallisce l’esecuzione di Christa Pike in Tennessee: la condannata trasferita in ospedale

AgenPress. L’esecuzione capitale di Christa Pike in Tennessee non è andata a buon fine. La donna, condannata a morte per l’uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni, è stata trasferita in ospedale per ricevere cure mediche dopo le difficoltà incontrate durante la procedura dell’iniezione letale.

A rendere noto l’episodio sono stati i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali hanno riferito di difficoltà nell’accesso alle vene, rottura delle vene, Pentobarbital degradato e assenza di assistenza medica d’emergenza. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai media americani, Pike avrebbe continuato a respirare anche dopo la somministrazione dell’iniezione.

La procedura era stata autorizzata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, dopo una complessa battaglia giudiziaria. In precedenza, un tribunale federale aveva disposto in extremis la sospensione dell’esecuzione per consentire l’esame di possibili circostanze attenuanti che, secondo la difesa, non sarebbero state considerate all’epoca del processo, celebrato a metà degli anni Novanta.

Christa Pike era stata condannata alla pena capitale per l’uccisione di una ragazza della sua stessa età. All’epoca dei fatti aveva 18 anni. La condanna risale al procedimento giudiziario degli anni Novanta e da allora la sua vicenda è rimasta al centro di numerosi ricorsi.

La recente procedura di esecuzione ha quindi riaperto il confronto giudiziario sulle circostanze del caso, in particolare sulla possibilità di prendere in considerazione elementi attenuanti che, secondo la difesa, non erano stati valutati al momento del processo.

Secondo la ricostruzione fornita dagli avvocati, l’iniezione letale avrebbe incontrato problemi tecnici legati all’accesso al sistema venoso. I legali hanno inoltre denunciato la presunta presenza di Pentobarbital degradato e l’assenza di un’adeguata assistenza medica d’emergenza.

Il fatto che la condannata sia stata successivamente trasferita in ospedale conferma che la procedura non si è conclusa con l’esecuzione della pena capitale. I dettagli sulle sue condizioni cliniche e sulle conseguenze dell’accaduto dovranno essere chiariti dalle autorità e dai medici che l’hanno presa in carico.

La vicenda apre ora nuovi interrogativi sul destino della condanna e sulle eventuali conseguenze giudiziarie dell’esecuzione non portata a termine.