Sarah Felberbaum adotterà Gaia, la figlia di Daniele De Rossi: “È stata una sua decisione e io ho accettato

La moglie di Daniele De Rossi ha confermato la notizia in un’intervista al settimanale F. Gaia, 21 anni, è la figlia che l’ex calciatore ha avuto dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. «È stata una sua decisione e io ho accettato», ha raccontato l’attrice.

AgenPress. La notizia era circolata nelle scorse settimane tra le indiscrezioni di gossip, ma ora arriva la conferma direttamente da Sarah Felberbaum. L’attrice, moglie di Daniele De Rossi, ha raccontato al settimanale F di aver deciso di adottare Gaia, la primogenita dell’ex calciatore, nata dal suo precedente matrimonio con Tamara Pisnoli.

Una scelta che, nelle parole della stessa Felberbaum, non è stata imposta dagli adulti, ma è arrivata dalla ragazza. «Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato», ha spiegato l’attrice. La procedura, ha aggiunto, prevede che sia l’adottante a presentare formalmente la richiesta.

Più che l’inizio di un rapporto, l’adozione rappresenta dunque il riconoscimento di un legame familiare già profondamente consolidato. Sarah e Gaia hanno condiviso una parte importante della loro vita e, nel tempo, il rapporto tra loro è diventato sempre più stretto.

A luglio, in occasione del ventunesimo compleanno di Gaia, Felberbaum aveva pubblicato sui social una dedica particolarmente affettuosa, accompagnata da alcune fotografie. L’attrice aveva raccontato quanto la ragazza fosse diventata una presenza fondamentale nella sua vita, ricordando i viaggi, le fotografie, le playlist condivise e le loro lunghe conversazioni.

Parole che, lette oggi alla luce della conferma dell’adozione, restituiscono l’immagine di un rapporto che va ben oltre quello tra una matrigna e la figlia del proprio compagno. È un legame che Sarah Felberbaum descrive attraverso la complicità, l’affetto e tutto ciò che le due hanno costruito insieme nel corso degli anni.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono legati dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Insieme hanno avuto due figli, Olivia e Noah, oggi rispettivamente dodici e dieci anni. Gaia, invece, è la primogenita di De Rossi e ha oggi 21 anni.

L’eventuale adozione si inserisce quindi all’interno di una famiglia allargata che negli anni ha trovato un proprio equilibrio. Secondo quanto raccontato dall’attrice, anche i figli più piccoli hanno un rapporto molto stretto con la sorella maggiore.

È proprio questo il senso più personale della scelta raccontata da Felberbaum: non creare un nuovo legame, ma dare anche un riconoscimento giuridico a una relazione familiare già esistente.

Nell’intervista a F, Felberbaum ha parlato anche del momento particolare che sta vivendo insieme alla famiglia. De Rossi, oggi allenatore del Genoa, vive a Genova per motivi professionali, mentre l’attrice è rimasta a Roma con i figli.

Una distanza che ha portato Sarah a confrontarsi con nuove responsabilità e con una fase di cambiamento personale. «La distanza da Daniele, il ritrovarmi a casa da sola con i figli, l’insicurezza, la paura, avevo tutto sulle spalle», ha raccontato.

Nonostante la distanza, però, l’attrice ha descritto il rapporto con il marito come solido e capace di trovare nuovi equilibri. Nell’intervista ha raccontato anche alcuni dei viaggi fatti per incontrarlo, sottolineando come, nonostante la fatica, quei momenti insieme abbiano per lei un valore particolare.

L’intervista arriva inoltre in un periodo emotivamente delicato per Felberbaum. L’attrice ha parlato apertamente della morte del padre, scomparso pochi mesi fa all’età di 96 anni, raccontando un dolore che ha condizionato profondamente gli ultimi mesi.

Ha spiegato di aver attraversato momenti di grande sofferenza e di aver scelto di parlarne pubblicamente anche per non nascondere la propria fragilità. Nel racconto trova spazio anche il tema della terapia e della necessità di prendersi cura di sé per poter essere presente per i propri figli.

In questo contesto, la notizia dell’adozione di Gaia assume un significato ancora più personale. Felberbaum sta raccontando una fase di trasformazione della propria vita, tra il dolore per una perdita, la distanza dal marito, la crescita dei figli e un rapporto con Gaia che, dopo tanti anni, potrebbe ricevere anche un riconoscimento ufficiale.

La conferma dell’attrice, arrivata dopo le indiscrezioni, chiarisce dunque un aspetto importante: è stata Gaia, ormai adulta e 21enne, a volere questo passo. Sarah Felberbaum ha scelto di accogliere la sua richiesta. Un gesto che racconta soprattutto la profondità del legame costruito all’interno della famiglia De Rossi-Felberbaum.