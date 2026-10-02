Vecchioni: “Forse questa sarà l’ultima volta che canto perché per alcuni mesi non potrò cantare”

AgenPress. Dopo il ricovero e i mesi di convalescenza, Roberto Vecchioni è tornato finalmente sul palco. Il cantautore ha scelto il Teatro Brancaccio di Roma per riabbracciare il suo pubblico e riprendere, almeno per una sera, quel filo con la musica che aveva dovuto interrompere.

Un ritorno atteso, carico di emozione, ma anche accompagnato da un annuncio che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Vecchioni, infatti, ha spiegato che la sua ripresa sarà soltanto temporanea e che dovrà affrontare una nuova pausa di alcuni mesi.

«Statemi vicino, perché io sono molto emozionato dopo mesi e mesi che non canto. E questa forse sarà l’ultima volta perché per altrettanti mesi non potrò cantare», ha detto il cantautore dal palco.

Parole pronunciate con la consapevolezza di chi torna a fare ciò che ama dopo un periodo difficile, ma sa di non poter ancora considerare concluso il proprio percorso di recupero. L’emozione per il ritorno alla musica si è così intrecciata alla necessità di fermarsi nuovamente.

Al Teatro Brancaccio, Vecchioni ha ritrovato un pubblico pronto ad accoglierlo dopo i mesi lontano dalle scene. La sua voce e le sue canzoni hanno rappresentato il momento centrale di una serata che assume un significato particolare proprio per il percorso personale attraversato dall’artista.

Il ritorno sul palco arriva infatti dopo il ricovero e una lunga convalescenza. Un periodo durante il quale il cantautore ha dovuto mettere in pausa gli impegni professionali e dedicarsi alla propria ripresa.

Ora, però, davanti al pubblico romano, Vecchioni ha potuto tornare a fare musica. Un momento che, nelle sue parole, è stato segnato soprattutto dall’emozione: mesi senza cantare hanno reso ancora più intenso il contatto con la platea.

La gioia del ritorno, tuttavia, è stata accompagnata dalla notizia di un nuovo stop. Vecchioni ha anticipato al pubblico che dovrà fermarsi ancora per diversi mesi, senza entrare nei dettagli sulle ragioni e sulle modalità della prossima pausa.

Il messaggio è stato diretto: questo ritorno sul palco non segna ancora una ripartenza definitiva. Dopo la serata romana, ci sarà dunque un altro periodo lontano dalle esibizioni.

Per chi lo segue da anni, resta soprattutto l’immagine di un artista che ha scelto di tornare a cantare e incontrare il proprio pubblico nonostante un percorso di convalescenza ancora da completare.

La serata al Brancaccio diventa così una tappa particolare: non soltanto il ritorno dopo la malattia, ma anche un arrivederci. Vecchioni ha chiesto al suo pubblico di stargli vicino, affidando proprio a quella platea il senso più profondo di una serata vissuta tra emozione, musica e la consapevolezza di dover aspettare ancora prima di poter tornare stabilmente sul palco.