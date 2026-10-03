Christa Pike, sopravvissuta a un’esecuzione è in stato di incoscienza e attaccata a un respiratore

AgenPress. Christa Pike, condannata per omicidio, è rimasta gravemente malata, priva di sensi e ricoverata in ospedale in terapia intensiva dopo il fallito tentativo del Tennessee di giustiziarla tramite iniezione letale, hanno dichiarato i suoi avvocati, fornendo il primo resoconto dettagliato delle lesioni subite.

Il personale dell’ospedale stava lavorando per salvare la vita di Pike ed eliminare il pentobarbital dal suo organismo, hanno dichiarato i suoi avvocati in una mozione d’urgenza, con la quale si chiede al tribunale di ordinare al Dipartimento di Correzione del Tennessee di preservare le prove relative all’esecuzione fallita mercoledì sera.

Pike è rimasta in condizioni critiche, intubata e collegata a un ventilatore meccanico per respirare, hanno dichiarato i suoi avvocati. Il maldestro tentativo di inserire delle flebo ha anche lasciato entrambe le sue braccia “gonfie, ustionate e piene di vesciche”, apparente conseguenza della penetrazione del pentobarbital, una sostanza altamente alcalina e caustica, nei tessuti sottocutanei, secondo quanto riportato negli atti processuali.