A Zaporizhzhia apre il primo asilo sotterraneo: 115 bambini potranno frequentarlo in sicurezza

AgenPress. A Zaporizhzhia, città ucraina non lontana dalla linea del fronte, ha aperto il primo asilo sotterraneo della regione. La struttura è stata realizzata per garantire ai bambini uno spazio protetto dove trascorrere la giornata, nonostante la continua minaccia legata alla guerra.

L’apertura è stata annunciata su Telegram dal primo ministro ucraino Serhii Koretskyi, secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform. «Vicino alla linea del fronte, ha aperto il primo asilo sotterraneo. Ora, 115 bambini potranno imparare, giocare e mangiare durante la giornata in un ambiente sicuro», ha dichiarato il premier.

La struttura si estende su oltre 900 metri quadrati ed è dotata di sistemi di protezione dalle radiazioni. Può ospitare complessivamente 140 persone ed è stata progettata tenendo conto anche delle esigenze dei bambini con bisogni educativi speciali.

L’obiettivo è offrire un ambiente educativo protetto in una delle aree del Paese maggiormente esposte agli effetti della guerra. «Insieme alle autorità locali, stiamo lavorando per creare le condizioni per un ambiente educativo sicuro a fronte della continua minaccia russa. Soprattutto nelle città e nelle comunità situate vicino al fronte», ha sottolineato Koretskyi.

Quello di Zaporizhzhia è il secondo asilo sotterraneo realizzato in Ucraina. Il primo, denominato «Mobil», è stato inaugurato all’inizio dell’attuale anno scolastico nella comunità di Pisochna, nella regione di Kharkiv.

La struttura di Kharkiv è stata progettata per accogliere fino a 260 bambini e rappresenta un ulteriore esempio della trasformazione degli spazi educativi in risposta alle condizioni di sicurezza imposte dal conflitto.

Gli asili e le scuole sotterranee sono infatti diventati una delle soluzioni adottate dall’Ucraina per permettere ai più piccoli di continuare a frequentare le lezioni e mantenere una quotidianità il più possibile normale anche nelle aree vicine al fronte.

A Zaporizhzhia, dunque, il nuovo asilo non rappresenta soltanto un luogo destinato all’istruzione e al gioco, ma anche uno spazio pensato per garantire ai bambini una maggiore protezione durante le ore trascorse a scuola.