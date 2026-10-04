Vasto incendio al campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda: 24 feriti

AgenPress. Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi al campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L’allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino, quando la struttura era aperta e al suo interno erano presenti numerosi ospiti.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Il rogo ha richiesto un importante intervento dei soccorritori, impegnati nelle operazioni di spegnimento, evacuazione e messa in sicurezza dell’area.

Il primo bilancio parla di 24 persone ferite: una sarebbe stata soccorsa in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Peschiera del Garda. In via precauzionale sono state allertate anche le altre strutture sanitarie del territorio, pronte a ricevere eventuali ulteriori pazienti.

Sul posto sono intervenuti 20 vigili del fuoco con cinque mezzi, affiancati da sei mezzi del Suem 118. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalla presenza, all’interno dell’area interessata dalle fiamme, di bombole di Gpl e numerose automobili.

Durante l’intervento, a un certo punto, è stata inoltre avvertita un’esplosione. La presenza delle bombole ha rappresentato un ulteriore elemento di rischio per i soccorritori, impegnati a circoscrivere il rogo e a impedire che le fiamme si propagassero ad altre zone del campeggio.

L’incendio è stato successivamente portato sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori sono proseguite per mettere completamente in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Non è al momento chiaro da che cosa siano partite le fiamme: saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e degli altri organi competenti a stabilire l’origine del rogo e a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le verifiche proseguono anche per valutare l’entità dei danni provocati dall’incendio alle strutture del campeggio.