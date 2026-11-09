Legge di Bilancio 2027. Bordignon: “Servono investimenti strutturali sulle nuove generazioni. La denatalità deve diventare una priorità nazionale”

AgenPress. “Pur comprendendo i vincoli economici e il difficile contesto internazionale in cui si inserisce questa manovra, riteniamo che sarebbe stato necessario un investimento più incisivo sulle famiglie, sulla natalità e sulle nuove generazioni, sul reale potere di acquisto delle famiglie con figli. Non sostenere la funzione delle famiglie ha risvolti drammatici per il futuro dell’Italia: denatalità, giovani che lasciano, squilibrio sistema previdenziale, calo della produttività e squilibrio della spesa sanitaria.

La crisi demografica che attraversa il nostro Paese richiede una coraggiosa e potente risposta strutturale nonché una visione di lungo periodo: non possiamo limitarci a interventi frammentati, ma dobbiamo costruire un sistema di politiche, anche coinvolgendo l’Unione Europea, capace di accompagnare le famiglie in tutte le fasi della loro vita. Per questo chiediamo maggiore continuità rispetto ad alcuni interventi avviati nel recente passato: in primis miglioramento dell’ISEE e dell’Assegno unico, il rafforzamento delle misure fiscali a favore dei nuclei familiari, un sostegno più ampio alle madri lavoratrici e un incremento del Bonus nuovi nati che salga da 1.000 a 1.500 euro.

È necessario, inoltre, investire con ancora maggiore determinazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavorativa, favorendo l’occupazione delle madri, e alleggerire i costi che gravano sulle famiglie, a partire da quelli dell’istruzione. Attendiamo da tempo un segno anche in merito al diritto allo studio e riproponiamo ancora una volta una detrazione del 19% per l’acquisto dei libri scolastici. C’è poi una questione di priorità nell’utilizzo delle risorse pubbliche: in una fase di emergenza demografica dobbiamo chiederci quanto stiamo investendo sul futuro e sulle nuove generazioni piuttosto che reiterare strutture impermeabili ai bisogni dei giovani e dei piccoli.

Non possiamo infine ignorare il tema del gioco d’azzardo: incentivare questa attività per esigenze di gettito significa scaricare sulle famiglie il costo sociale di dipendenze sempre più diffuse. È molto grave e chiediamo un deciso passo indietro. Crediamo che sia giunto il tempo di un definitivo cambio di prospettiva: investire sulla famiglia non significa sostenere un interesse particolare, ma rafforzare il primo presidio di coesione sociale ed economica del Paese. È una scelta che riguarda il futuro di tutta la comunità nazionale”.

Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari, in occasione dell’audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di Bilancio 2027, presentando le proposte di modifica elaborate dal Forum per rafforzare le misure a sostegno delle famiglie, della natalità e dell’educazione.