Trump mette in dubbio le elezioni di midterm: “Qualcuno crede davvero che siano state oneste?”

Il presidente americano torna ad alimentare dubbi sulla regolarità del voto dopo la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di metà mandato. Nel mirino finiscono anche le macchine utilizzate per il conteggio dei voti: “«Contano molto più dell’elettore”

AgenPress. Donald Trump torna ad attaccare il sistema elettorale americano e mette in discussione la regolarità delle recenti elezioni di midterm. Lo fa attraverso un messaggio pubblicato sul suo social network Truth, nel quale insinua possibili irregolarità nel voto che ha visto i Democratici ottenere una significativa vittoria.

«Qualcuno crede davvero che questa elezione sia stata onesta? Come hanno potuto i sondaggi sbagliare così tanto?», ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Nel suo intervento, Trump ha contestato anche le modalità di registrazione e conteggio dei voti anticipati, sostenendo che alcuni blocchi di voti sarebbero stati talmente consistenti da rendere impossibile una vittoria per i Repubblicani, indipendentemente dal numero di elettori recatisi alle urne.

Il passaggio più significativo del messaggio riguarda proprio le tecnologie utilizzate durante le consultazioni elettorali. «Il punto cruciale sono le macchine, che contano molto più dell’elettore», ha affermato Trump, sollevando interrogativi sull’affidabilità dei sistemi di voto e di conteggio.

Il presidente non ha però presentato prove concrete a sostegno delle sue insinuazioni, né elementi verificabili che dimostrino manipolazioni o irregolarità tali da compromettere il risultato elettorale.

Le dichiarazioni arrivano dopo il risultato negativo ottenuto dai Repubblicani nelle elezioni di metà mandato, che hanno consegnato ai Democratici il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato. Una sconfitta significativa per il partito del presidente, che nei giorni immediatamente successivi al voto aveva inizialmente riconosciuto il risultato, arrivando anche a congratularsi con gli avversari. Trump aveva inoltre sostenuto che i Repubblicani avrebbero ottenuto un risultato diverso se il suo nome fosse comparso sulla scheda elettorale.

Il nuovo attacco riporta al centro del dibattito americano la questione dell’affidabilità delle procedure elettorali. Trump aveva già espresso, prima delle consultazioni, riserve sulla possibilità di accettare i risultati incondizionatamente, dichiarando che lo avrebbe fatto soltanto in presenza di elezioni oneste. Le nuove affermazioni rischiano ora di alimentare ulteriormente le polemiche politiche sulla legittimità del voto.

Al momento, tuttavia, non risultano prove che le elezioni siano state manipolate o che i sistemi di conteggio abbiano alterato i risultati. Le contestazioni del presidente restano quindi dichiarazioni non accompagnate da riscontri verificabili.