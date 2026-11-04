Midterm. Usa, elettori scontenti di Trump: caro vita e corruzione le principali preoccupazioni. Sei su dieci bocciamo il presidente

Il costo della vita e la corruzione all’interno del governo sono i temi che pesano maggiormente sulle scelte degli americani alle urne. Secondo un sondaggio dell’Associated Press, circa sei elettori su dieci ritengono che l’aumento dei prezzi sia soprattutto responsabilità delle politiche di Donald Trump. La stessa percentuale non approva il modo in cui il presidente sta gestendo la Casa Bianca

AgenPress. Il malcontento nei confronti di Donald Trump emerge con forza nel giorno delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. A pesare sull’umore degli elettori sono soprattutto il costo della vita, l’aumento dei prezzi e la percezione di una crescente corruzione all’interno del governo federale.

È quanto emerge dall’AP Voter Poll, il sondaggio realizzato dall’Associated Press per fotografare le priorità e gli orientamenti degli americani chiamati a scegliere i nuovi equilibri del Congresso.

I risultati indicano una diffusa insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione repubblicana. Circa sei elettori su dieci dichiarano di non approvare il modo in cui Trump sta svolgendo il proprio incarico presidenziale. Un dato che rappresenta un elemento importante per interpretare il voto, considerando che il presidente ha più volte trasformato le elezioni di metà mandato in un giudizio sul suo operato, invitando gli americani a comportarsi come se fosse lui stesso candidato.

Il tema economico occupa una posizione centrale. Per molti cittadini, la difficoltà di sostenere le spese quotidiane è diventata una delle principali fonti di preoccupazione. Circa sei elettori su dieci ritengono che i prezzi più alti del normale siano dovuti soprattutto alle politiche di Trump, piuttosto che a fattori esterni al suo controllo. Una valutazione che rischia di pesare sul Partito repubblicano, soprattutto perché durante la campagna elettorale del 2024 Trump aveva promesso di ridurre il costo della vita e migliorare le condizioni economiche delle famiglie americane.

Il sondaggio evidenzia inoltre che economia e stato della democrazia sono le due grandi questioni che dominano il dibattito elettorale. Circa quattro elettori su dieci indicano l’economia come il problema più importante per il Paese, mentre circa tre su dieci mettono al primo posto la condizione delle istituzioni democratiche. La corruzione governativa e il costo della vita sono considerate questioni cruciali da circa la metà degli intervistati nella scelta dei candidati al Congresso.

La preoccupazione per i prezzi riguarda soprattutto beni essenziali come carburante e alimentari. L’aumento delle spese per fare il pieno e riempire il carrello della spesa continua a incidere sui bilanci familiari, alimentando la sensazione che la situazione economica non sia migliorata come promesso dalla Casa Bianca. Anche le politiche commerciali e i dazi introdotti dall’amministrazione repubblicana contribuiscono alle critiche: una parte consistente degli elettori ritiene che le misure tariffarie abbiano danneggiato l’economia americana.

Il malcontento non riguarda esclusivamente gli oppositori democratici. Anche all’interno dell’elettorato repubblicano emergono preoccupazioni per il costo della vita, sebbene molti sostenitori del presidente continuino ad attribuire l’aumento dei prezzi a fattori esterni. Il dato suggerisce comunque che la questione economica rappresenta una difficoltà politica anche per una parte della base conservatrice.

Un altro elemento significativo riguarda il ruolo del Congresso. Circa sette elettori su dieci ritengono che il Parlamento non stia esercitando controlli sufficienti sul potere presidenziale e vorrebbero maggiori contrappesi all’azione della Casa Bianca. Allo stesso tempo, circa tre quarti degli intervistati non approvano il modo in cui il Congresso sta svolgendo il proprio lavoro. Emerge quindi una sfiducia che coinvolge entrambe le principali istituzioni politiche americane.

Per Trump, il voto di metà mandato rappresenta un passaggio importante della sua seconda presidenza. La perdita del controllo anche di una sola Camera potrebbe complicare l’approvazione delle sue iniziative legislative e rafforzare il potere di controllo dei democratici sull’amministrazione. Il presidente ha cercato di mobilitare il proprio elettorato puntando sui temi dell’immigrazione, della sicurezza e della difesa delle politiche repubblicane. Ma i risultati del sondaggio AP mostrano che, per molti americani, le priorità sono altre: il denaro che resta nelle tasche delle famiglie, il prezzo della benzina, la spesa alimentare e la trasparenza delle istituzioni.

La fotografia che emerge è quella di un Paese attraversato da una forte insoddisfazione nei confronti della classe dirigente. Il costo della vita e la corruzione sono diventati temi centrali della campagna elettorale, mentre la popolarità di Trump continua a risentire delle difficoltà economiche e delle critiche alla gestione del governo. Saranno le urne a stabilire quanto questo malcontento si tradurrà in un cambiamento degli equilibri politici a Washington.