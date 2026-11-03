Midterm. L’appello di Musk per i repubblicani: “Oggi votate rosso”

Il proprietario di X lancia un messaggio diretto agli elettori americani nel giorno delle elezioni di metà mandato: «Vote red today!». Un invito esplicito a sostenere il Partito repubblicano, identificato tradizionalmente con il colore rosso. Musk avrebbe investito oltre 450 milioni di dollari a sostegno dei candidati conservatori, con particolare attenzione alla battaglia elettorale in Texas

AgenPress. Elon Musk torna a intervenire direttamente nella campagna elettorale americana e lo fa con un messaggio breve, ma inequivocabile. «Oggi votate rosso!». È l’appello pubblicato dal miliardario su X, la piattaforma di cui è proprietario, nel giorno delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Il riferimento è al colore rosso, tradizionalmente associato al Partito repubblicano negli Stati Uniti, mentre il blu identifica i democratici. Un invito senza ambiguità a sostenere i candidati del Grand Old Party nella competizione per il rinnovo del Congresso.

Il messaggio arriva in una giornata particolarmente importante per gli equilibri politici americani. In palio ci sono il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato, con conseguenze dirette sulla capacità del presidente Donald Trump di portare avanti il proprio programma nei prossimi due anni. Una possibile perdita della maggioranza repubblicana potrebbe infatti consegnare ai democratici maggiori strumenti di controllo sull’attività della Casa Bianca e sulla sua amministrazione.

L’intervento di Musk non è soltanto una presa di posizione sui social. Il fondatore di Tesla e SpaceX è diventato uno dei principali finanziatori del Partito repubblicano e ha destinato oltre 450 milioni di dollari alle campagne elettorali dei conservatori. Una parte significativa delle risorse è stata concentrata in Texas, Stato che Musk ha scelto come propria residenza e dove si disputa una delle competizioni più osservate per il Senato. A contendersi il seggio sono il repubblicano Ken Paxton e il democratico James Talarico.

Il Texas rappresenta un terreno particolarmente importante per i repubblicani. Nello Stato un candidato democratico non viene eletto al Senato dal 1988 e la campagna elettorale del 2026 è diventata uno dei principali fronti dello scontro politico nazionale. Il sostegno finanziario di Musk punta a rafforzare le possibilità dei candidati repubblicani, attraverso iniziative di comunicazione, pubblicità e mobilitazione degli elettori.

Nei giorni precedenti al voto, l’imprenditore aveva già espresso preoccupazione per l’eventualità che i democratici conquistassero il controllo della Casa Bianca e di entrambe le Camere nel 2028, sostenendo che uno scenario del genere potrebbe trasformare radicalmente gli equilibri istituzionali americani. Musk aveva inoltre invitato i suoi follower a sostenere i candidati repubblicani al Senato, indicando il mantenimento della maggioranza conservatrice come un obiettivo prioritario.

Con il suo ultimo messaggio, il miliardario torna quindi a utilizzare la propria enorme visibilità sui social per mobilitare l’elettorato repubblicano proprio nelle ore decisive. «Vote red today!» è una frase di appena tre parole, ma arriva da un account seguito da centinaia di milioni di persone e si accompagna a un impegno finanziario che ha reso Musk uno dei protagonisti più influenti della raccolta fondi politica americana. In una tornata elettorale che potrebbe ridisegnare gli equilibri del Congresso, il suo intervento conferma il ruolo sempre più rilevante dei grandi finanziatori privati nella competizione politica statunitense.