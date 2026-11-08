Trump rilancia la sfida ai democratici: “Nei prossimi due anni proteggerò i nostri progressi e renderò l’America di nuovo grande”

AgenPress. Donald Trump non intende arretrare e guarda già ai prossimi due anni del suo mandato, promettendo di proseguire lungo la strada tracciata dalla sua amministrazione, nonostante il nuovo scenario politico emerso dalle elezioni di metà mandato. Il presidente degli Stati Uniti ha affidato a un messaggio rivolto ai suoi sostenitori la promessa di continuare a difendere i risultati raggiunti e contrastare le iniziative del Partito Democratico.

«Nei prossimi due anni continuerò a fare esattamente quello che ho detto avrei fatto: proteggere i progressi che abbiamo fatto, bloccare l’agenda radicale dei democratici e finire il lavoro per rendere l’America di nuovo grande», ha dichiarato Trump.

Parole che confermano la volontà del presidente di mantenere una linea politica combattiva anche in una fase particolarmente delicata per la sua amministrazione. La conquista del Congresso da parte dei democratici alle elezioni di midterm apre infatti una nuova stagione di confronto istituzionale, con una maggioranza parlamentare pronta a rappresentare un ostacolo per l’agenda della Casa Bianca.

Trump, tuttavia, non sembra intenzionato a modificare le proprie priorità. Nel messaggio ha anche richiamato uno degli strumenti più importanti a disposizione del presidente per contrastare le iniziative legislative del Congresso: il veto.

«Ho il potere assoluto di veto, e lo userò quando necessario», ha affermato il capo della Casa Bianca, lasciando intendere che non esiterà a ricorrere a questo strumento qualora ritenga che i provvedimenti promossi dai democratici siano incompatibili con i suoi obiettivi politici.

Il presidente ha poi voluto mandare un messaggio diretto alla propria base elettorale, richiamando lo spirito del movimento MAGA, il movimento politico che ha accompagnato la sua ascesa e continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento del suo consenso.

«MAGA non molla quando i risultati sono deludenti. Va avanti», ha sottolineato Trump.

Un’affermazione che assume un significato particolare dopo il risultato delle elezioni di metà mandato, che ha ridisegnato gli equilibri politici a Washington e ridotto gli spazi di manovra per il presidente.

Per Trump si apre dunque una fase nella quale sarà necessario confrontarsi con un Congresso controllato dagli avversari politici. La possibilità di portare avanti le riforme e le iniziative promesse agli elettori dipenderà anche dalla capacità di trovare accordi con i democratici, evitando che lo scontro istituzionale blocchi l’attività legislativa.

Il messaggio inviato ai sostenitori rappresenta, in questo senso, una dichiarazione di continuità politica: nessuna intenzione di abbandonare il programma annunciato e nessuna disponibilità a rinunciare agli obiettivi che hanno caratterizzato la sua presidenza.

La sfida dei prossimi due anni sarà capire fino a che punto Trump riuscirà a mantenere le proprie promesse in un Congresso dove i democratici avranno un ruolo determinante. La Casa Bianca si prepara così a una nuova fase di confronto politico, con il presidente deciso a difendere la propria agenda e a portare avanti, fino alla fine del mandato, il progetto di «rendere l’America di nuovo grande»